Austrijske i italijanske aviokompanije otkazale letove za Izrael zbog sigurnosnih razloga

Tarek Chouiref
25. juli 2026.•Ažuriranje: 25. juli 2026.
Austrian Airlines i italijanska kompanija ITA Airways otkazale su letove za Izrael planirane za subotu zbog sigurnosnih razloga, objavio je u petak izraelski Kanal 12.
Prema navodima televizije, obje aviokompanije obustavile su letove zbog pogoršane sigurnosne situacije i rastućih regionalnih tenzija koje i dalje remete zračni saobraćaj u Izraelu.
Kanal 12 nije naveo da li će otkazivanja biti produžena i na letove nakon subote.
Međunarodne aviokompanije više puta su obustavljale i ponovo uspostavljale letove prema Izraelu od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine.
Najnovija otkazivanja uslijedila su u trenutku pojačanih tenzija izazvanih nastavkom sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana te strahom od širenja sukoba na cijeli region.
Regionalne napetosti dodatno su porasle nakon što je američki predsjednik Donald Trump 8. jula saopćio da prekid vatre predviđen memorandumom o razumijevanju između SAD-a i Irana, potpisanim prošlog mjeseca, više nije na snazi.
Od tada su Washington i Teheran razmijenili više vojnih udara, što je poremetilo pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz i ponovo izazvalo zabrinutost za stabilnost globalnog snabdijevanja energentima.