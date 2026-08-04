Austrija zabilježila rekordnih 41 stepen Celzijusa u jeku toplotnog vala

İlayda Çakırtekin
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Austrija je u utorak zabilježila najvišu temperaturu otkako se vrše meteorološka mjerenja, nakon što je u jeku toplotnog vala u Beču izmjereno 41 stepen Celzijusa.
Rekordna temperatura izmjerena je u bečkom naselju Stammersdorf, prenijela je austrijska javna radiotelevizija ORF, pozivajući se na podatke državne meteorološke službe GeoSphere.
Prema prognozama meteorologa, toplotni val će vrhunac dostići u utorak i srijedu, a očekuje se da bi temperature tokom srijede mogle biti i više od rekordnih 41 stepen.
GeoSphere Austria izdala je najviši, crveni stepen upozorenja za Beč, sjeverni dio pokrajine Gradišće (Burgenland) i sjeveroistočni dio Donje Austrije.
Temperature više od 40 stepeni Celzijusa zabilježene su i u drugim dijelovima zemlje.