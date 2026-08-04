Meteorolozi upozoravaju da bi temperature u srijedu mogle biti i više, na snazi najviši stepen upozorenja za više dijelova zemlje

Austrija zabilježila rekordnih 41 stepen Celzijusa u jeku toplotnog vala Meteorolozi upozoravaju da bi temperature u srijedu mogle biti i više, na snazi najviši stepen upozorenja za više dijelova zemlje

Austrija je u utorak zabilježila najvišu temperaturu otkako se vrše meteorološka mjerenja, nakon što je u jeku toplotnog vala u Beču izmjereno 41 stepen Celzijusa.

Rekordna temperatura izmjerena je u bečkom naselju Stammersdorf, prenijela je austrijska javna radiotelevizija ORF, pozivajući se na podatke državne meteorološke službe GeoSphere.

Prema prognozama meteorologa, toplotni val će vrhunac dostići u utorak i srijedu, a očekuje se da bi temperature tokom srijede mogle biti i više od rekordnih 41 stepen.

GeoSphere Austria izdala je najviši, crveni stepen upozorenja za Beč, sjeverni dio pokrajine Gradišće (Burgenland) i sjeveroistočni dio Donje Austrije.

Temperature više od 40 stepeni Celzijusa zabilježene su i u drugim dijelovima zemlje.