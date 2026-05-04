Austrija protjerala tri člana osoblja ruske ambasade zbog sumnje na špijunažu

Austrija je protjerala tri člana osoblja ruske ambasade u Beču zbog sumnje na špijunske aktivnosti, saopćile su vlasti, usred rastuće zabrinutosti zbog obavještajnih operacija povezanih s diplomatskim prostorijama, javlja Anadolu.

Ovaj potez uslijedio je nakon istrage o navodnoj nadzornoj infrastrukturi postavljenoj na krovovima ruskih diplomatskih zgrada u austrijskoj prijestolnici, koja se navodno koristi za presretanje satelitskih komunikacija međunarodnih organizacija, objavio je u nedjelju austrijski javni emiter ORF.

Prema austrijskim zvaničnicima, tri osobe su osumnjičene za učešće u obavještajnim aktivnostima vezanim za ove instalacije.

Beč je zatražio da im se ukine diplomatski imunitet kako bi se omogućio pravni postupak, ali Moskva nije odgovorila u određenom roku.

Kao rezultat toga, tri ruska državljanina proglašena su personama non grata i od tada su napustila zemlju.

Austrijska ministrica vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger izjavila je da vlada zauzima "odlučan stav" protiv špijunaže, naglašavajući da je "neprihvatljivo da se diplomatski imunitet koristi za špijunažu".

Slučaj dolazi usred pojačanog nadzora nad ruskim aktivnostima u Beču od početka rata u Ukrajini. Austrijske obavještajne službe upozorile su da takve operacije riskiraju štetu međunarodnom ugledu zemlje.

Austrija je od 2022. godine protjerala ukupno 14 ruskih diplomatskih službenika, iako je oko 220 osoblja i dalje akreditovano u ruskim misijama u zemlji.