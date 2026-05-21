Australska doktorica tvrdi da su izraelske snage aktiviste za pomoć Gazi tretirale gore nego životinje Učesnici Globalne flotile Sumud navode da su nakon izraelskog presretanja brodova bili izloženi nasilju, ponižavanju i zlostavljanju tokom pritvora

Aktivisti međunarodne Globalne flotile Sumud, koja je pokušala probiti izraelsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć Pojasu Gaze, govorili su o nasilju kojem su bili izloženi nakon što ih je privela izraelska vojska.

Australska doktorica Bianca Webb-Pullman, francuski aktivista Adrien Jouan i belgijski aktivista Arno Meyne, svi učesnici flotile, govorili su za Anadolu o svojim iskustvima nakon dolaska u Tursku.

Webb-Pullman je rekla da se pridružila flotili zajedno s drugim zdravstvenim radnicima kako bi dostavila humanitarnu i medicinsku pomoć Gazi.

Doktorica je kazala da je bila svjesna užasnog tretmana palestinskog naroda, posebno napada na zdravstvene službe.

"Za nas je veoma važno da budemo dio ove flotile i donesemo humanitarnu i medicinsku pomoć ljudima kojima je očajnički potrebna", rekla je ona.

Webb-Pullman je opisala izraelsku intervenciju protiv flotile kao prilično agresivnu i rekla da su projektili ispaljeni na njen brod.

"Vjerovatno nisu bili pravi meci, ali su ispaljivali projektile na naš brod", rekla je Webb-Pullman, dodajući da niko na njenom plovilu nije pogođen.

Kazala je da su aktivisti grubo tretirani nakon što su prebačeni na, kako je opisala, zatvorski brod, prije nego što su ih na luci izvukli s plovila i prisilili u stresne položaje.

"Držali su nas tamo više od sat vremena dok su izraelski vojnici iznova puštali državnu himnu i govorili ‘dobrodošli u Izrael’, pritom brutalno postupajući prema ljudima", rekla je ona.

"Udarali su ljude, šutirali ih, i to se nastavilo tokom cijelog procesa na pristaništu. Bilo je izuzetno ponižavajuće", dodala je Webb-Pullman.

Naglasila je da su se aktivisti iz cijelog svijeta okupili kako bi pomogli ljudima kojima je pomoć potrebna.

"Mi nismo kriminalci. Tretirali su nas gore od životinja. Mislim, životinji biste dali vodu", rekla je ona.

Doktorica je također navela da Izrael nije pružio nikakvu medicinsku pomoć te da su zdravstveni radnici na brodu, iako i sami izloženi nasilju, morali zbrinjavati povrijeđene putnike.

"Mnoge moji kolege medicinari pretrpjeli su ozbiljno nasilje i bili su prisiljeni brinuti o pacijentima na brodu bez ikakve medicinske podrške izraelskih okupacionih snaga", rekla je ona.

Francuski državljanin Adrien Jouan pokazao je modrice i povrede na tijelu dok je opisivao fizičko nasilje kojem su, kako tvrdi, bili izloženi učesnici flotile.

"Da, tukli su me, mnogo po leđima, na prvom brodu, na zatvorskom brodu, kada su nas priveli. To je bila neka vrsta torture", rekao je Jouan.

Kazao je da su svi na brodu bili izloženi nasilju.

"Ali to je ništa u poređenju s onim što rade Palestincima", dodao je.

Jouan je naveo da je Izrael različito intervenisao protiv svakog broda iz flotile, dodajući da na njegovo plovilo nije pucano, ali da su ipak bili izloženi nasilju iako od početka nisu pružali otpor.

"Ostali smo potpuno mirni i pacifistički nastrojeni od početka do kraja. Kada su me tukli, nije bilo nikakvog razloga. Nisam eskalirao situaciju, nisam im odgovarao, nisam ih gledao u oči, ništa. Samo sam govorio da sam pacifista. To su radili sistematski", rekao je.

Dodao je da namjerava pokrenuti pravni postupak protiv izraelskih vojnika zbog incidenta.

"Nije normalno da mogu raditi toliko ilegalnih stvari i sigurno ih treba goniti", rekao je.

Jouan je kazao da i dalje trpi bolove nakon incidenta te da su pojedini pritvorenici arapskog porijekla ili oni koji nisu izgledali kao bijeli Evropljani bili izloženi još brutalnijem tretmanu.

"Neki Arapi ili ljudi koji nisu izgledali kao bijeli Evropljani bili su mnogo više premlaćivani nego ja i više mučeni", rekao je.

Belgijski aktivista Arno Meyne rekao je da su nakon izraelske intervencije prebačeni na brod pretvoren u zatvor i da su svi stigli povrijeđeni.

Meyne je kazao da su mnogi na brodu zadobili prijelome i povrede glave, te naveo da je bilo i slučajeva seksualnog zlostavljanja.