Četiri djevojčice nastale iz jedne oplođene jajne ćelije dobro se oporavljaju na odjelu intenzivne njege za novorođenčad

Australka rodila prirodno začete jednojajčane četvorke, slučaj procijenjen na jedan u 15 miliona trudnoća Četiri djevojčice nastale iz jedne oplođene jajne ćelije dobro se oporavljaju na odjelu intenzivne njege za novorođenčad

Australka je rodila prirodno začete jednojajčane četvorke, što se procjenjuje kao slučaj koji se događa u jednoj od 15 miliona trudnoća, prenose u utorak australski mediji.

Djevojčice su rođene 14. jula u Kraljevskoj bolnici za žene u Brisbaneu, izvijestio je ABC News, pozivajući se na porodicu i medicinski tim.

Emily, Harriet, Alexa i Catherine razvile su se nakon što se jedna oplođena jajna ćelija podijelila u četiri embrija. Dijelile su i jednu posteljicu, što je njihov ljekar opisao kao izuzetno rijedak medicinski slučaj.

Majka Jenitar Na'amoana (34) rodila je djevojčice carskim rezom u 28. sedmici i četiri dana trudnoće zbog ozbiljnih rizika povezanih s takvom trudnoćom.

Na rođenju su bebe težile između 1.025 i 1.151 gram, a trenutno se nalaze na odjelu intenzivne njege za novorođenčad.

“Trenutno se izuzetno dobro oporavljaju“, rekla je specijalistica za fetalnu medicinu i akušerstvo Alexa Bendall, koja je Na'amoanu pratila od desete sedmice trudnoće.

“Nikada ranije nismo imali spontano začetu trudnoću ove vrste s jednojajčanim četvorkama“, kazala je Bendall, dodajući da su dugoročne prognoze za djevojčice veoma dobre.

Bračni par, koji već ima četvero djece u dobi od jedne do deset godina, rekao je da nisu planirali novu trudnoću. Jedna od novorođenih djevojčica, Alexa, dobila je ime po doktorici Bendall u znak zahvalnosti za njenu brigu tokom trudnoće.