Australka rodila prirodno začete jednojajčane četvorke, slučaj procijenjen na jedan u 15 miliona trudnoća

Dilara Hamit
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Australka je rodila prirodno začete jednojajčane četvorke, što se procjenjuje kao slučaj koji se događa u jednoj od 15 miliona trudnoća, prenose u utorak australski mediji.
Djevojčice su rođene 14. jula u Kraljevskoj bolnici za žene u Brisbaneu, izvijestio je ABC News, pozivajući se na porodicu i medicinski tim.
Emily, Harriet, Alexa i Catherine razvile su se nakon što se jedna oplođena jajna ćelija podijelila u četiri embrija. Dijelile su i jednu posteljicu, što je njihov ljekar opisao kao izuzetno rijedak medicinski slučaj.
Majka Jenitar Na'amoana (34) rodila je djevojčice carskim rezom u 28. sedmici i četiri dana trudnoće zbog ozbiljnih rizika povezanih s takvom trudnoćom.
Na rođenju su bebe težile između 1.025 i 1.151 gram, a trenutno se nalaze na odjelu intenzivne njege za novorođenčad.
“Trenutno se izuzetno dobro oporavljaju“, rekla je specijalistica za fetalnu medicinu i akušerstvo Alexa Bendall, koja je Na'amoanu pratila od desete sedmice trudnoće.
“Nikada ranije nismo imali spontano začetu trudnoću ove vrste s jednojajčanim četvorkama“, kazala je Bendall, dodajući da su dugoročne prognoze za djevojčice veoma dobre.
Bračni par, koji već ima četvero djece u dobi od jedne do deset godina, rekao je da nisu planirali novu trudnoću. Jedna od novorođenih djevojčica, Alexa, dobila je ime po doktorici Bendall u znak zahvalnosti za njenu brigu tokom trudnoće.