Droga tržišne vrijednosti 816 miliona australijskih dolara pronađena na imanju u Londonderryju u Sidneyju

Australijska policija zaplijenila 2,7 tona kokaina u najvećoj akciji te vrste u historiji zemlje Droga tržišne vrijednosti 816 miliona australijskih dolara pronađena na imanju u Londonderryju u Sidneyju

Australijska policija saopćila je u ponedjeljak da je zaplijenila 2,7 tona kokaina u zapadnom dijelu Sydneyja, u onome što je opisano kao najveća zapljena te droge u historiji zemlje.

Australijska savezna policija navela je da je droga, čija tržišna vrijednost iznosi 498,5 miliona eura (816 miliona australijskih dolara), pronađena skrivena u složenom sistemu bunkera na imanju u Londonderryju.

Droga je pronađena u podzemnim bunkerima skrivenim lažnim podovima unutar tri transportna kontejnera smještena u stražnjem dijelu imanja.

Prema navodima policije, riječ je o "najvećoj zapljeni kokaina ikada" u Australiji, a količina bi bila dovoljna za oko tri miliona uličnih prodaja.

Zapljena je rezultat jednomjesečne zajedničke istrage savezne i policije savezne države Queensland, nakon što su lokalni policajci, odgovarajući na dojavu o požaru kamiona na pristaništu za čamce u Midge Pointu, u obližnjoj vodi primijetili 40 kilograma kokaina kako pluta.

Požar je, prema policiji, bio pokušaj uništavanja dokaza o krijumčarenju droge.

Policija je podigla optužnice protiv više osoba zbog navodne organizacije uvoza droge, a postupci protiv njih još su u toku pred sudovima.