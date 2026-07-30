Regulator tvrdi da platforma sedmicama nije uklanjala prijavljeni sadržaj, uključujući snimak napada na džamije u Christchurchu iz 2019. godine

Australija tužila Telegram zbog navodnog neuklanjanja terorističkih videosnimaka Regulator tvrdi da platforma sedmicama nije uklanjala prijavljeni sadržaj, uključujući snimak napada na džamije u Christchurchu iz 2019. godine

Australski regulator za sigurnost na internetu pokrenuo je sudski postupak protiv platforme Telegram zbog navodnog propusta da ukloni videosnimke terorističkih pogubljenja i masovnih pucnjava sedmicama nakon što su ih prijavili australski korisnici, prenose u četvrtak lokalni mediji.

Povjerenica za internetsku sigurnost Julie Inman Grant izjavila je da je građanski postupak uslijedio nakon jednogodišnje istrage o tome da li je Telegram ispunio obaveze propisane Zakonom o internetskoj sigurnosti. Za utvrđene prekršaje predviđene su novčane kazne do 54,6 miliona australskih dolara (oko 38 miliona američkih dolara), javio je Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Prema navodima regulatora, Telegram nije uklanjao prijavljeni teroristički sadržaj i do tri sedmice nakon prijave, niti je gasio naloge, kanale i grupe koje su ga distribuirale.

Također se tvrdi da platforma nije prepoznala i uklonila već poznati sadržaj, uključujući videosnimak uživo napada na dvije džamije u Christchurchu na Novom Zelandu 2019. godine, kao ni snimak masovne pucnjave u Buffalu u američkoj saveznoj državi New York iz 2022. godine.

Prema regulatoru, dio tog sadržaja ostao je dostupan na Telegramu gotovo tri mjeseca prije nego što je uklonjen.

Regulator je također naveo da uslovi korištenja Telegrama ne zabranjuju sadržaj koji promoviše terorizam na svim dijelovima platforme, kao i da podnosioci prijava nisu bili obaviješteni o ishodu svojih prijava.

“To bi trebalo zabrinuti sve nas. Riječ je o najopasnijem štetnom sadržaju na internetu, a australijski zakon zahtijeva da digitalne platforme preuzmu odgovornost za svoju ulogu u njegovom širenju“, izjavila je Grant.

Dodala je da nijedna platforma nije iznad zakona te da će regulator koristiti sva zakonska ovlaštenja kako bi zaštitio građane Australije.

Australska ministrica za komunikacije Anika Wells poručila je da u zemlji nema tolerancije prema tehnološkim kompanijama koje ne sprječavaju, ne otkrivaju i ne uklanjaju sadržaj kojim se promoviše terorizam.