Australija stavila šest putnika u karantin zbog hantavirusa nakon evakuacije iz Holandije Grupa će proći tronedeljni karantin nakon putovanja kruzerom povezanim s izbijanjem hantavirusa

Šest osoba koje su bile na kruzeru povezanom s izbijanjem hantavirusa prebačene su u karantinski centar u Australiji nakon što su stigle repatrijacijskim letom iz Holandije, izvijestila je u petak Australijska radiodifuzna korporacija.

Grupa uključuje četiri australijska državljanina, jednog stalnog stanovnika i jednog Novozelanđanina.

Imali su negativne rezultate na testu i nisu pokazivali simptome prije polaska.

Savezni ministar zdravstva Mark Butler rekao je da su "ostali u dobrom zdravstvenom stanju".

Grupa će proći daljnje testiranje, uključujući dodatne PCR testove i tronedjeljni karantin.

Butler je ranije rekao da se razmatraju dodatni aranžmani za praćenje s obzirom na duži period inkubacije hantavirusa od oko 42 dana.

"Nećemo dozvoliti da se dogodi išta što nije u skladu sa savjetima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o periodu inkubacije za ovaj virus", rekao je.

Očekuje se da će posada aviona i ljekar na brodu također dobrovoljno provesti dvije sedmice u karantinu u objektu. Butler je rekao da su svi na brodu ostali u punoj zaštitnoj opremi tokom cijelog leta.

Avion korišten za evakuaciju bit će dekontaminiran.

WHO je 4. maja potvrdio slučajeve teških respiratornih bolesti na kruzeru MV Hondius kao klaster hantavirusa.

Hantavirus je rijetka bolest koja se obično prenosi putem zaraženih glodara ili njihovog izmeta, iako se soj odgovoran za trenutnu epidemiju može širiti i među ljudima.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) klasificirali su epidemiju kao hitan odgovor nivoa 3, najniži nivo aktivacije hitne pomoći agencije.

Epidemija, koja uključuje soj hantavirusa Andes, rezultirala je sa 11 prijavljenih slučajeva, uključujući tri smrtna slučaja, prema zvaničnicima WHO-a.