Australija produžila karantin za šest putnika s kruzera pogođenog hantavirusom do kraja juna Putnici će ostati u karantinu u perthskom predgrađu Bullsbrooku do 23. juna

Australijske zdravstvene vlasti produžile su period karantina za šest osoba koje su bile na kruzeru pogođenom hantavirusom do kraja juna, objavili su lokalni mediji u četvrtak, prenosi Anadolu.

Putnici s kruzera ostat će u karantinu u perthskom predgrađu Bullsbrooku do 23. juna, objavila je Australian Broadcasting Corporation.

Među putnicima su četiri australijska državljanina, jedan stalni stanovnik i jedan državljanin Novog Zelanda, koji su stigli u Centar za nacionalnu otpornost u Bullsbrooku 15. maja.

Savezni ministar zdravstva Mark Butler rekao je da je odluka o produženju njihovog perioda karantina donesena na osnovu savjeta zdravstvenih vlasti nakon što su još dva putnika, iz Španije i Holandije, bila pozitivna na smrtonosni virus.

Putnici su obaviješteni o odluci i dobro su, dodao je.

"Ponovno su testirani tek u posljednjih 24 ili 36 sati i svih šest je ponovo bilo negativno na testiranju", rekao je dalje.

Naučnici su potvrdili da je izbijanje zaraze uzrokovano rijetkom varijantom hantavirusa Andes, jedinim poznatim sojem koji se može prenijeti s čovjeka na čovjeka, obično bliskim kontaktom.