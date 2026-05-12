Ministar zdravstva rekao da će putnici s kruzera zahvaćenog hantavirusom po dolasku biti stavljeni u karantin

Australija potvrdila da je šest putnika s kruzera pogođenog hantavirusom dobrog zdravstvenog stanja Ministar zdravstva rekao da će putnici s kruzera zahvaćenog hantavirusom po dolasku biti stavljeni u karantin

Australija je u utorak saopćila da je svih šest putnika s kruzera pogođenog hantavirusom dobrog zdravstvenog stanja te da će po povratku kući biti stavljeni u karantin.

Ministar zdravstva Mark Butler rekao je u intervjuu za ABC News da se očekuje da pet Australaca i jedan Novozelanđanin s kruzera MV Hondius pogođenog hantavirusom stignu u Nizozemsku prije nastavka putovanja prema Australiji.

"Trebali su sletjeti u 8.10 sati po našem vremenu, nakon čega će biti prebačeni u hotelski karantin dok se ne finaliziraju letovi iz Nizozemske za Australiju", rekao je.

Ministar je organizaciju letova za povratak putnika opisao kao težak zadatak i rekao da će se vratiti tokom ove sedmice.

Butler je naveo da australijska vlada koordinira s Ministarstvom vanjskih poslova kako bi organizovala letove s posadama spremnim na izolaciju nakon prevoza putnika.

Po dolasku u Zapadnu Australiju, putnici će biti smješteni u posebno izgrađen karantinski objekat na oko tri sedmice. Vlasti će zatim odlučiti kakav će dodatni nadzor biti potreban tokom inkubacijskog perioda virusa od 42 dana.

Ministar je rekao da odgovor Australije na karantin nadilazi mjere koje su usvojile većina drugih zemalja koje repatriraju putnike s kruzera, od kojih mnoge zahtijevaju samo nekoliko dana centralizovanog karantina nakon čega slijedi kućna izolacija.

Prema zvaničnicima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), epidemija povezana s andskim sojem hantavirusa rezultirala je s pet potvrđenih slučajeva, uključujući tri smrtna ishoda.

Naučnici su potvrdili da je epidemiju izazvala rijetka andska varijanta hantavirusa, jedini poznati soj sposoban za prijenos s čovjeka na čovjeka, uglavnom putem bliskog kontakta.

WHO je saopćio da su dva putnika koja su kasnije preminula prije ukrcavanja na brod putovala kroz Argentinu, Čile i Urugvaj prije nego što su se ukrcala na brod.