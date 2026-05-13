Australija će rasporediti nadzorni avion kao podršku misiji u Hormuškom moreuzu

Australija će rasporediti visokotehnološki nadzorni avion kako bi podržala međunarodne napore za očuvanje otvorenih plovnih puteva u Hormuškom moreuzu, izvijestili su lokalni mediji u srijedu, prenosi Anadolu

Ministar odbrane Richard Marles najavio je raspoređivanje aviona Boeing E-7 Wedgetail nakon virtuelnog sastanka održanog u utorak, na kojem su učestvovali ministri odbrane iz više od 40 zemalja, objavio je SBS News.

Avion je prethodno bio raspoređen u ovom regionu u martu, kao dio napora za zaštitu Ujedinjenih Arapskih Emirata od iranskih udara.

E-7A Wedgetail se smatra jednom od najnaprednijih platformi za vazdušni nadzor na svijetu.

Multinacionalna misija, predvođena Ujedinjenim Kraljevstvom i Francuskom, ima za cilj zaštitu plovidbe kroz strateški važan Hormuški moreuz.

Marles je izjavio da će uloga Australije u operaciji ostati strogo odbrambena i naglasio je da je raspoređivanje namijenjeno dopunjavanju diplomatskih napora i smanjenju rizika od dalje eskalacije.

Australijski "blagajnik" Jim Chalmers upozorio je da produžena nestabilnost na Bliskom istoku već utječe na globalne cijene energije i da bi mogla opteretiti australijsku ekonomiju kroz inflatorne pritiske i pritiske na ekonomski rast.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, iako pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje bez određivanja roka.