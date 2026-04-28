Policija sumnjiči 89-godišnjeg muškarca za pucnjavu, istraga u toku kako bi ga locirali

Atina: Starac otvorio vatru u uredu socijalnog i u sudu, ima povrijeđenih Policija sumnjiči 89-godišnjeg muškarca za pucnjavu, istraga u toku kako bi ga locirali

Petero ljudi je povrijeđeno u dva odvojena incidenta pucnjave u centru Atine u utorak, saopćile su vlasti, dok je policija pokrenula potjeru za starijim osumnjičenikom, prenosi Anadolu.

Prvi incident se dogodio u uredu socijalnog osiguranja kojim upravlja EFKA, gdje je 89-godišnji muškarac navodno ušao u zgradu i popeo se na četvrti sprat, izvijestio je javni emiter ERT.

On je navodno pucao iz sačmarice, ranivši uposlenika koji učestvuje u državnom programu zapošljavanja. Žrtva je zadobila lakše povrede noge i prebačena je u bolnicu, a njegovo stanje je opisano kao van životne opasnosti.

Ubrzo nakon toga, vjeruje se da se osumnjičeni taksijem odvezao do Apelacionog suda u Atini u ulici Loukareos, gdje je ponovo došao do četvrtog sprata i otvorio vatru, ranivši još četiri osobe.

Izviješteno je da su sve žrtve zadobile lakše povrede.

Policija je saopćila da je osumnjičeni ostavio oružje na mjestu druge pucnjave prije nego što je pobjegao. U toku je opsežna policijska operacija kako bi se on locirao.