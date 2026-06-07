Nikol Pashinyan očekuje otvaranje granice s Turskom, zajedno s željezničkim i cestovnim vezama, u bliskoj budućnosti

Armenski premijer na dan izbora: Očekujem normalizaciju odnosa s Turskom i uspostavljanje diplomatskih odnosa Nikol Pashinyan očekuje otvaranje granice s Turskom, zajedno s željezničkim i cestovnim vezama, u bliskoj budućnosti

Armenski premijer Nikol Pashinyan izrazio je u nedjelju nadu u normalizaciju odnosa s Turskom i uspostavljanje diplomatskih odnosa, objavila je državna novinska agencija Armenpress, prenosi Anadolu.

Razgovarajući s novinarima nakon što je glasao na parlamentarnim izborima, izrazio je uvjerenje da će se granica s Turskom, kao i željezničke i cestovne komunikacije, otvoriti u bliskoj budućnosti.

"Trenutno, srećom, imamo mir s Azerbejdžanom. Znate da imamo vrlo duboke i bratske odnose s Gruzijom. I, naravno, očekujem normalizaciju odnosa s Turskom i uspostavljanje diplomatskih odnosa", rekao je.

Govorio je i o armenskoj inicijativi "Raskršće mira", rekavši da bi ona mogla transformisati regiju proširenjem transportnih ruta istok-zapad i sjever-jug u korist Armenije, Gruzije, Azerbejdžana, Turske i Irana.

Armenija je u nedjelju u osam sati ujutro po lokalnom vremenu otvorila biračka mjesta za glasanje na parlamentarnim izborima, prema Armenpressu. Šesnaest političkih stranaka i dva politička saveza registrovalo se za učešće na izborima, uključujući Građanski ugovor, koji predvodi Pashinyan.

Pashinyan je rekao i da će Jerevan produbiti integraciju u EU i nastaviti "uravnoteženu vanjsku politiku" nakon izbora.

Podvukao je da će Armenija nastaviti proces usklađivanja sa standardima EU.

"Kada Armenija bude u potpunosti i iskreno usklađena sa standardima Evropske unije, moguća su dva scenarija. Prvi je da će Evropska unija prihvatiti Armeniju kao punopravnu članicu. Drugi je da neće, jer to zavisi od mnogih političkih okolnosti, na primjer, EU može odlučiti da se uopšte ne širi", rekao je, dodajući da će u oba slučaja Armenija imati koristi, jer će čak i bez članstva imati državu usklađenu s evropskim standardima.

Upitan o uravnoteženju odnosa između EU i Rusije, Pashinyan je rekao da će njegova administracija nastaviti da se pridržava uravnotežene vanjske politike.

Također je napomenuo da ne vidi nikakve tenzije u odnosima s Rusijom i takve tvrdnje je opisao kao vještačke.

"Određene snage koje djeluju u Armeniji pokušavaju stvoriti tenzije u odnosima Armenije i Rusije. Ove tenzije se ne stvaraju iz jednostavnog razloga što imam vrlo bliske odnose s predsjednikom Ruske Federacije", dodao je Pashinyan.