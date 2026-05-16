Armenski premijer: Jerevanu nisu potrebni vanjski garanti za osiguranje mira s Azerbejdžanom Nikol Pashinyan tvrdi da se oslanjanje na vanjske garante pokazalo nepouzdanim

Armenski premijer Nikol Pashinyan izjavio je u subotu da Jerevanu nisu potrebni vanjski garanti za osiguranje mira s Azerbejdžanom, prema državnoj novinskoj agenciji Armenpress, prenosi Anadolu.

Pashinyan je kritikovao pozive političkih snaga da Armenija traži garante sigurnosti, tvrdeći da se oslanjanje na takve aranžmane u prošlosti pokazalo nepouzdanim.

"Jedan od tih garanta sigurnosti, zapravo, dao je vrlo otvorenu i transparentnu izjavu tokom službene posjete Bakuu - mislim na predsjednika Bjelorusije - rekavši da je učestvovao u pripremnim radovima za 44-dnevni rat", rekao je Pashinyan.

"Ta osoba je bila jedan od naših garanta sigurnosti, članica ODKB-a (Organizacije Ugovora o kolektivnoj sigurnosti)", dodao je, misleći na Organizaciju Ugovora o kolektivnoj sigurnosti.

Pashinyan je rekao da Armenija ne može nastaviti "stajući na iste grablje svaki put".

"U konačnici, moramo prevladati ciklus u kojem dozvoljavamo drugima da nas koriste protiv drugih, a zatim odbacuju", rekao je, nazivajući to ključnim historijskim i političkim pomakom za Armeniju.

Odnosi između dvije bivše sovjetske republike napeti su od 1991. godine, kada je armenska vojska okupirala Karabah - teritoriju međunarodno priznatu kao dio Azerbejdžana - i sedam susjednih regija.

Većinu teritorije oslobodio je Azerbejdžan tokom 44-dnevnog rata u jesen 2020. godine, koji je završen nakon mirovnog sporazuma postignutog uz posredovanje Rusije koji je otvorio vrata pregovorima o normalizaciji i demarkaciji.

U septembru 2023. godine, Azerbejdžan je uspostavio puni suverenitet u Karabahu nakon što su se separatističke snage u regiji predale.

Prošlog augusta, oboje su na trilateralnom samitu u Bijeloj kući, zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, potpisali deklaraciju o okončanju višedecenijskog sukoba, uz obaveze prestanka neprijateljstava, ponovnog otvaranja transportnih ruta i normalizacije odnosa.