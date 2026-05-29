Armeniji predložen referendum o članstvu u EU ili ostanku u Euroazijskoj ekonomskoj uniji Lideri Rusije, Bjelorusije, Kazahstana i Kirgistana upozorili na rizike približavanja Armenije Evropskoj uniji

Armenija bi trebala održati nacionalni referendum kako bi odlučila da li želi pristupiti Evropskoj uniji ili ostati članica u Euroazijskoj ekonomskoj uniji (EAEU), navodi se u zajedničkom saopćenju ruskog predsjednika i još trojice lidera objavljenom u petak.

Kremlj je objavio zajedničku izjavu predsjednika Vladimira Putina, Alexandera Lukashenka, Kassym-Jomarta Tokayeva i Sadyra Japarova, koja se odnosi na težnje Armenije ka bližoj integraciji s Evropskom unijom.

“Dijelimo stav o potrebi da se u Republici Armeniji što prije održi nacionalni referendum o pristupanju Evropskoj uniji ili nastavku članstva u Euroazijskoj ekonomskoj uniji“, navodi se u saopćenju.

Četvorica lidera upozorila su i da pripreme Armenije za moguće članstvo u EU predstavljaju značajne rizike za ekonomsku sigurnost država članica EAEU.

Prema saopćenju, izvještaj o mogućim posljedicama povlačenja Armenije iz EAEU bit će predstavljen u decembru 2026. godine.

Pitanje geopolitičkog usmjerenja Armenije posljednjih mjeseci postalo je sve veći izvor tenzija unutar ekonomskog bloka predvođenog Moskvom, nakon što je Jerevan intenzivirao saradnju s EU-om i ranije ove godine usvojio zakon kojim je pokrenut proces usmjeren ka eventualnom pristupanju Evropskoj uniji.

Ruski zvaničnici više puta su upozoravali da članstvo u EU i EAEU nije kompatibilno, dok armenske vlasti tvrde da žele očuvati saradnju unutar euroazijske unije, uz istovremeno jačanje odnosa s Evropom.