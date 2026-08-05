Arapske i muslimanske zemlje dogovorile mehanizam za dokumentiranje izraelskih prestupa u Jerusalemu Zajednička deklaracija poziva na hitnu međunarodnu akciju radi zaštite islamskih i kršćanskih svetih mjesta

Ministri vanjskih poslova arapskih i muslimanskih zemalja dogovorili su u srijedu uspostavljanje stalnog mehanizma za dokumentiranje i razotkrivanje izraelskih prestupa u Jerusalemu i na njegovim islamskim i kršćanskim svetim mjestima, navodi se u zajedničkoj deklaraciji usvojenoj nakon ministarskog sastanka u Jordanu.

U deklaraciji objavljenoj nakon sastanka u Amanu navodi se da će mehanizam uključivati medijsku platformu za bilježenje izraelskih prestupa usmjerenih protiv svetih mjesta i vjernika, kao i njihovo predstavljanje međunarodnim organizacijama i svjetskoj javnosti.

Na sastanku su učestvovali članovi Arapskog ministarskog komiteta za pitanja Jerusalema, kao i predstavnici Turske, Pakistana, Indonezije i Malezije.

Učesnici su pozvali na hitnu međunarodnu akciju kako bi se zaustavile izraelske mjere u Jerusalemu i na njegovim svetim mjestima.

U deklaraciji su osuđene izraelske politike i mjere usmjerene na promjenu arapskog, islamskog i kršćanskog identiteta Jerusalema, kao i njegovog pravnog i demografskog statusa. Takve mjere opisane su kao ništavne i kao kršenje međunarodnog prava.

Ponovljeno je da je Istočni Jerusalem dio okupirane palestinske teritorije te da Izrael nad njim nema suverenitet.

Ministri su istakli da je Istočni Jerusalem glavni grad Države Palestine te naglasili da uspostava palestinske države unutar granica iz 1967. godine, koja bi živjela uz Izrael u okviru rješenja s dvije države, ostaje jedini put ka pravednom, trajnom i sveobuhvatnom miru.

Osuda kršenja statusa Al-Akse

Učesnici sastanka osudili su izraelske prestupe u kompleksu džamije Al-Aksa, uključujući pokušaje promjene historijskog i pravnog statusa quo te nametanja vremenske i prostorne podjele svetog mjesta.

Također su osudili pojačane upade ekstremističkih doseljenika i izraelskih zvaničnika, ograničenja za vjernike, miješanje u rad Uprave vakufa Jerusalema i poslova džamije Al-Aksa, kao i nastavak iskopavanja ispod i oko kompleksa.

Deklaracijom je potvrđeno da cijeli kompleks Al-Akse, površine 144 dunuma, predstavlja isključivo mjesto bogosluženja muslimana.

Navodi se i da je Uprava vakufa Jerusalema i poslova džamije Al-Aksa, koja djeluje u okviru jordanskog Ministarstva vakufa, islamskih poslova i svetih mjesta, jedina legalna institucija nadležna za upravljanje kompleksom.

Podrška kršćanskim svetim mjestima

Ministri su osudili i izraelska kršenja normi usmjerena protiv kršćanskih svetih mjesta u Jerusalemu, uključujući ograničenja pristupa Crkvi Svetog groba, miješanje u poslove crkava, ograničenja protiv crkvenih institucija i imovine, kao i napade na svećenstvo, vjernike i vjerske simbole.

Ponovo je potvrđena podrška hašemitskom skrbništvu Jordana nad islamskim i kršćanskim svetim mjestima u Jerusalemu, uz obećanje nastavka podrške palestinskom stanovništvu u tom gradu.

U deklaraciji se upozorava da bi izraelski napadi na islamska sveta mjesta u Jerusalemu mogli izazvati reakcije gotovo dvije milijarde muslimana širom svijeta i podstaći vjerski sukob s posljedicama koje bi se proširile izvan regije, ugrožavajući regionalni i međunarodni mir i sigurnost.

Učesnici su odbacili i jednostrane odluke koje utiču na pravni status Jerusalema, uključujući uspostavljanje ili premještanje diplomatskih predstavništava u taj grad.

Na kraju je pozvano na održavanje zajedničkog ministarskog sastanka Organizacije islamske saradnje i Arapske lige tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na visokom nivou u New Yorku u septembru, kako bi se razmatrala situacija u Jerusalemu i njegovim svetim mjestima.