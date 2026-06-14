Araghchi: Sigurnost regiona ne može se oblikovati uz ignorisanje Irana

Tolga Akbaba
14. juni 2026.•Ažuriranje: 14. juni 2026.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da se sigurnost Bliskog istoka ne može oblikovati uz ignorisanje Irana, naglašavajući da je njegova zemlja važan akter u regionalnoj sigurnosti.
Prema saopćenju objavljenom na zvaničnom Telegram nalogu iranskog ministra vanjskih poslova, Araghchi se u Teheranu sastao s istaknutim društvenim ličnostima i vjerskim vođama.
Tokom obraćanja na sastanku, istakao je da je Iran ključni faktor u regionalnoj sigurnosti.
"Sigurnost regiona ne može se oblikovati na osnovu ignorisanja Irana", poručio je Araghchi.
On je naveo da Iran nije samo ostvario uspjehe u ratu, već i strateške dobitke te dodao da su zemlje regiona nakon nedavnih sukoba shvatile da su trajna sigurnost i ekonomski razvoj mogući samo kroz saradnju.
Araghchi je također rekao da je Iran zbog sankcija u međunarodnoj zajednici bio percipiran kao slabija država, ali da se ta percepcija promijenila nakon sukoba te da je zemlja pokazala svoju snagu.