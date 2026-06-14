Araghchi: Sigurnost regiona ne može se oblikovati uz ignorisanje Irana Iranski šef diplomatije ističe da je Teheran ključni faktor regionalne stabilnosti

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da se sigurnost Bliskog istoka ne može oblikovati uz ignorisanje Irana, naglašavajući da je njegova zemlja važan akter u regionalnoj sigurnosti.

Prema saopćenju objavljenom na zvaničnom Telegram nalogu iranskog ministra vanjskih poslova, Araghchi se u Teheranu sastao s istaknutim društvenim ličnostima i vjerskim vođama.

Tokom obraćanja na sastanku, istakao je da je Iran ključni faktor u regionalnoj sigurnosti.

"Sigurnost regiona ne može se oblikovati na osnovu ignorisanja Irana", poručio je Araghchi.

On je naveo da Iran nije samo ostvario uspjehe u ratu, već i strateške dobitke te dodao da su zemlje regiona nakon nedavnih sukoba shvatile da su trajna sigurnost i ekonomski razvoj mogući samo kroz saradnju.

Araghchi je također rekao da je Iran zbog sankcija u međunarodnoj zajednici bio percipiran kao slabija država, ali da se ta percepcija promijenila nakon sukoba te da je zemlja pokazala svoju snagu.