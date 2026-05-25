Libanski predsjednik je kazao da pregovori usmjereni na osiguranje suvereniteta nisu oblik ustupka

Aoun poručio: Potpuno povlačenje Izraela iz Libana ostaje nacionalni prioritet Libanski predsjednik je kazao da pregovori usmjereni na osiguranje suvereniteta nisu oblik ustupka

Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je u ponedjeljak da osiguranje potpunog povlačenja Izraela s libanske teritorije ostaje nacionalni prioritet, javlja Anadolu.

"Put ka potpunom povlačenju Izraela ostaje nepokolebljiv nacionalni zahtjev, onaj na kojem libanska država radi kroz pregovore", rekao je Aoun u saopćenju koje je prenijela libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA).

Ove izjave su uslijedile dok Liban obilježava Dan otpora i oslobođenja, kojim se obilježava povlačenje Izraela iz južnog Libana 2000. godine nakon 22 godine okupacije.

Aoun je rekao da pregovori s Izraelom "neće biti čin ustupka ili predaje", već će predstavljati napor Libana da potvrdi svoje suvereno pravo da zaštiti svoju teritoriju putem vojnih i sigurnosnih institucija zemlje.

Bejrut i Tel Aviv održali su tri runde direktnih pregovora pod posredovanjem Sjedinjenih Američkih Država od sredine aprila u nastojanjima da se uspostavi trajni mirovni sporazum.

Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 17. aprila, a kasnije produžen do početka jula, izraelske vojne operacije su nastavljene u južnom Libanu.

Prema libanskim zvaničnicima, više od 3.100 ljudi je ubijeno, više od 9.500 je povrijeđeno, a oko 1,6 miliona je raseljeno zbog izraelskih bombardovanja u Libanu od 2. marta tokom sukoba u kojem učestvuju Izrael i Hezbollah.