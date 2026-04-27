Izdaju čine oni koji uvlače svoju zemlju u rat kako bi služili vanjskim interesima, kaže predsjednik Libana

Aoun: Liban je sve pregovore s Izraelom vezao za prekid vatre, angažujući se u razgovorima, "a ne u izdaji" Izdaju čine oni koji uvlače svoju zemlju u rat kako bi služili vanjskim interesima, kaže predsjednik Libana

Liban je "od prvog trenutka" obavijestio SAD da je prekid vatre neophodan prvi korak za sve naknadne pregovore s Izraelom, rekao je u ponedjeljak predsjednik Joseph Aoun, naglašavajući da angažman u razgovorima "nije izdaja".

"Neki nas krive što smo odlučili krenuti prema pregovorima na osnovu toga što ne postoji nacionalni konsenzus. Pitam: kada ste krenuli u rat, jeste li prvo imali nacionalni konsenzus? Čak i prije nego što su razgovori počeli, neki su počeli upućivati ​​kritike i optužbe za izdaju, tvrdeći da u razgovore ulazimo u stanju predaje. Mi im kažemo: pričekajte da pregovori počnu, a onda procijenite ishod", dodao je u izjavi koju je prenijela libanska televizija Al-Jadeed.

"Izdaju čine oni koji uvlače svoju zemlju u rat kako bi služili vanjskim interesima", dodao je.

Naglašavajući da Bejrut ima za cilj okončati rat s Izraelom, Aoun je rekao da neće prihvatiti "ponižavajući" sporazum.

Izjave su uslijedile ubrzo nakon što je generalni sekretar Hezbollaha Naem Qassem ponovio "kategoričko odbacivanje" direktnih razgovora između Libana i Izraela od strane svoje grupe.

"U ovoj atmosferi žrtve i dostojanstva i poraza neprijatelja, (libanske) vlasti su požurile u ponižavajući i nepotrebni besplatni ustupak, čije je jedino opravdanje predaja", tvrdio je Qassem.

Više od 2.500 ljudi je ubijeno, a preko 1,6 miliona raseljeno izraelskim napadima širom Libana od 2. marta, prema libanskim zvaničnim podacima.

Desetodnevni prekid vatre proglašen je između Libana i Izraela 17. aprila, iako ga je Tel Aviv više puta kršio.

U četvrtak, Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se Liban i Izrael složili da produže primirje za tri sedmice nakon drugog kruga pregovora između dvije strane u Washingtonu.

Hezbollah je izveo niz napada dronovima usmjerenih na izraelske vojnike u južnom Libanu i sjevernom Izraelu, navodeći kao razlog ponovljena kršenja primirja od strane Izraela.