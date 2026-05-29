Antonio Costa dolazi u BiH: Fokus na proširenju EU-a i regionalnoj saradnji Predsjednik Evropskog vijeća u sklopu posjete Zapadnom Balkanu sastaje se s bh. zvaničnicima i kopredsjedavati Samitom EU–Zapadni Balkan u Crnoj Gori

Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa doputovat će početkom naredne sedmice u Bosnu i Hercegovinu, u okviru posjete Zapadnom Balkanu tokom koje će se sastati s liderima regije i učestvovati na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori.

Tokom posjete, Costa će razgovarati o mogućnostima i izazovima vezanim za proširenje Evropske unije, postepenu integraciju zemalja regiona, jačanje regionalne saradnje, te pitanja sigurnosti i stabilnosti.

Svoju turneju započet će u ponedjeljak, 1. juna, kada će se sastati s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

Uoči dolaska, Costa je poručio da njegova posjeta šalje jasnu političku poruku o posvećenosti Evropske unije regionu.

„Moja druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal, posvećenost EU-a ovoj regiji je stvarna, stvarna kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za postizanje rezultata“, naveo je Costa, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.