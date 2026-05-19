Antimuslimanski teroristički napadi: Veliki incidenti u protekloj deceniji Od Chapel Hilla do Christchurcha i San Diega, napadi usmjereni na muslimane i džamije podstakli su zabrinutost zbog rastuće islamofobije, krajnje desničarskog ekstremizma i sigurnosti muslimanskih zajednica širom SAD-a, Kanade, Evrope i šire

Niz smrtonosnih napada usmjerenih na muslimane u Sjevernoj Americi i Evropi u protekloj deceniji pojačao je strahove od rastuće islamofobije i antimuslimanskog nasilja, javlja Anadolu.

Tri osobe, uključujući zaštitara, smrtno su stradale u Islamskom centru San Diego u ponedjeljak.

Zvaničnici policije saopćili su da su dva osumnjičenika umrla od samonanesenih rana iz vatrenog oružja.

- Napad kamionom u Ontariju, Kanada, 2021. -

Četiri člana muslimanske porodice su ubijena, a jedno dijete je teško povrijeđeno nakon što ih je muškarac udario kamionetom dok su bili u večernjoj šetnji u Ontariju u junu 2021. godine.

Nathaniel Veltman je 2023. godine osuđen za četiri tačke optužnice za ubistvo prvog stepena i jednu tačku optužnice za pokušaj ubistva. Tužioci su napad opisali kao teroristički čin motivisan ideologijom bijelog nacionalizma.

- Napad na džamiju u Baerumu, Norveška, 2019. -

Teško naoružani napadač napao je Islamski centar Al-Noor u blizini Osla u augustu 2019. godine. Jedan vjernik je savladao napadača prije nego što je došlo do masovnih žrtava.

Osumnjičeni Philip Manshaus osuđen je 2020. godine za terorizam i ubistvo nakon što je u odvojenom rasno motivisanom napadu ubio i svoju usvojenu sestru. Osuđen je na 21 godinu preventivnog pritvora, što je najteža kazna u Norveškoj.

Istražitelji su naveli da je Manshaus prihvatio krajnje desničarsku ekstremističku ideologiju, uključujući teorije zavjere o nadmoći bijele rase, te da ga je inspirisao napad na džamije u Christchurchu iste godine. Tužilaštvo tvrdi da mu je prvobitna meta bila njegova usvojena sestra zbog njenog azijskog porijekla, a da je potom napao džamiju kako bi širio strah među muslimanima.

- Pucnjava u džamiji u Christchurchu, Novi Zeland, 2019.

Naoružani napadač koji je podržavao nadmoć bijelaca izveo je napad na dvije džamije u Christchurchu tokom molitve petkom u martu 2019. godine, ubivši 51 osobu i prenoseći dio masakra uživo na internetu.

Brenton Tarrant se 2020. godine izjasnio krivim za ubistvo, pokušaj ubistva i terorizam i osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta – prva takva kazna u historiji Novog Zelanda.

- Napad na džamiju u Finsbury Parku, UK, 2017. -

U junu 2017. godine, muškarac je kombijem udario u vjernike okupljene u blizini džamije u Finsbury Parku u sjevernom Londonu nakon ramazanske molitve, ubivši jednog muškarca i ranivši nekoliko drugih.

Darren Osborne je 2018. godine osuđen za ubistvo i pokušaj ubistva na doživotni zatvor, s minimalnom kaznom od 43 godine. Tužioci su rekli da ga je radikalizirala antimuslimanska propaganda.

- Napad na džamiju u Quebecu, Kanada, 2017. -

Naoružani napadač otvorio je vatru tokom večernje molitve u Islamskom kulturnom centru Quebeca u januaru 2017. godine, ubivši šest vjernika i ranivši više od desetak drugih.

Alexandre Bissonnette priznao je krivicu po šest tačaka optužnice za ubistvo prvog stepena i šest tačaka optužnice za pokušaj ubistva. Vrhovni sud Kanade kasnije je presudio da će imati pravo na uslovni otpust nakon 25 godina, odbacujući uzastopne doživotne kazne bez prava na uslovni otpust.

- Ubistvo imama u New Yorku, SAD, 2016. -

Imam Maulama Akonjee i njegova asistentica Thara Uddin ubijeni su u blizini svoje džamije u Queensu, New York, u augustu 2016. godine dok su se vraćali kući s popodnevne molitve.

Oscar Morel je 2018. godine osuđen za ubistvo drugog stepena i posjedovanje oružja te osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta od strane sudije Gregoryja Lasaka, koji je ubistva nazvao "hladnokrvnim atentatom".

- Pucnjava u Chapel Hillu, SAD, 2015. -

Tri muslimanska univerzitetska studenta - Deah Barakat, Yusor Abu-Salha i Razan Abu-Salha - ubijeni su iz vatrenog oružja u svom stanu u blizini Univerziteta Sjeverne Karoline u Chapel Hillu u februaru 2015. godine.

Osumnjičeni, Craig Stephen Hicks, priznao je krivicu 2019. godine po tri tačke optužnice za ubistvo prvog stepena i osuđen je na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta. Dok je Hicks rekao da ga je isprovocirala svađa oko parkiranja, porodice žrtava i tužioci rekli su da je motivisan netrpeljivošću.