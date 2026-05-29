Ankete: Većina Evropljana podržava udaljavanje vanjske politike EU-a od SAD-a Većina ispitanika smatra da Sjedinjene Američke Države više nisu pouzdan partner, posebno u zapadnoj Evropi

Većina građana Evrope sada podržava nezavisniju vanjsku politiku Evropske unije, uz smanjenje oslanjanja na Sjedinjene Američke Države (SAD), pokazalo je novo istraživanje objavljeno u petak.

Istraživanje Eupinions, koje provodi Bertelsmann Stiftung uz podršku fondacije King Baudouin, pokazalo je da 73 posto građana EU-a smatra da je vrijeme da Evropska unija krene svojim putem u globalnim pitanjima, što je rast u odnosu na prethodnih 63 posto.

Promjena dolazi u trenutku značajnog pada povjerenja u SAD, pri čemu samo 31 posto ispitanika sada smatra Sjedinjene Američke Države najvažnijim saveznikom EU-a, u odnosu na 51 posto iz jeseni 2024. godine.

Istovremeno je porasla percepcija drugih partnera.

Veliku Britaniju sada 24 posto ispitanika vidi kao ključnog saveznika, dok Kanadu podržava 13 posto građana, što ukazuje na širu promjenu u transatlantskim odnosima.

Istraživanje također pokazuje rastući skepticizam prema pouzdanosti Washingtona.

Većina ispitanika opisala je SAD kao nepouzdanog partnera, a zabrinutost je posebno izražena u dijelovima zapadne Evrope.

Belgija bilježi jednu od najvećih promjena.

Samo 23 posto Belgijanaca sada smatra da je SAD glavni saveznik Evropske unije, dok dvije trećine navodi da nema povjerenje u Washington.

Ukupno 80 posto Belgijanaca podržava smanjenje koordinacije sa SAD-om, što je iznad evropskog prosjeka od 73 posto.

Širom Evrope želja za strateškom autonomijom prisutna je među svim generacijama, a stariji birači se sve više približavaju stavovima mlađih Evropljana koji podržavaju veću nezavisnost od Washingtona.

“Predsjedništvo Donalda Trumpa ostavilo je duboke ožiljke na transatlantskim odnosima. Polarizirajući američki predsjednik i rastuće geopolitičke tenzije usmjerili su evropsko javno mnijenje ka samostalnijem pristupu“, navodi se u izvještaju.