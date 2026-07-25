Ankete pokazuju rast negativnog stava Amerikanaca prema Izraelu

Stav javnosti u Sjedinjenim Američkim Državama prema Izraelu postaje sve negativniji, pokazuju rezultati nekoliko nedavno objavljenih istraživanja javnog mnijenja, koja ukazuju na rastuću zabrinutost zbog izraelske vojne kampanje u Pojasu Gaze.

Istraživanje koje je u julu objavio Pew Research Center pokazalo je da su Amerikanci posljednjih godina postali kritičniji i prema izraelskom narodu i prema izraelskoj vladi, dok su njihovi stavovi prema Palestincima, Palestinskoj upravi i Hamasu ostali uglavnom nepromijenjeni.

Negativna percepcija Izraela porasla je među pristalicama obje najveće američke političke stranke, u svim starosnim grupama i u većini vjerskih zajednica.

Prema rezultatima ankete, 42 posto Amerikanaca 2026. godine ima negativan stav prema izraelskom narodu, u odnosu na 28 posto iz 2019. godine. Istovremeno, pozitivan stav prema izraelskoj vladi pao je sa 41 na 32 posto, dok je zabilježen i rast negativnih ocjena izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Slične rezultate pokazalo je i istraživanje AP-NORC-a objavljeno ovog mjeseca, prema kojem je pogoršanje stava prema Izraelu posebno izraženo među demokratama zbog njihovog protivljenja načinu na koji Izrael vodi rat u Gazi.

Anketa je pokazala da 40 posto Amerikanaca smatra da Sjedinjene Američke Države pružaju "preveliku podršku" Izraelu u sukobu s Palestincima, u odnosu na 37 posto u januaru 2024. i 27 posto u augustu 2023. godine, prije napada 7. oktobra.

Među demokratama 58 posto ispitanika smatra da Washington previše podržava Izrael, dok je prije dvije godine taj udio iznosio 45 posto. Među republikancima taj procenat porastao je tek neznatno, s 25 na 27 posto.

Prema pisanju portala "Axios" prošlog mjeseca, podrška Izraelu slabi i među mlađim republikancima, što otvara pitanje hoće li tradicionalno snažna podrška te stranke Izraelu biti održiva i u budućnosti.

Podrška republikanaca dodatno je dovedena u pitanje nakon razaranja u Pojasu Gaze tokom izraelske vojne kampanje, kao i zbog nesuglasica između premijera Netanyahua i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s naporima za okončanje rata s Iranom.

Netanyahu je godinama nastojao nadoknaditi pad podrške među demokratama jačanjem odnosa s republikancima, ali najnovija istraživanja i kritike istaknutih konzervativnih političara ukazuju na slabljenje podrške i unutar Republikanske stranke, posebno među mlađim biračima.

Istraživanje Pew Research Centra iz aprila pokazalo je da četvero od deset republikanaca ima negativan stav prema Izraelu. Taj procenat raste na 57 posto među republikancima starosti od 18 do 49 godina, dok među starijima od 50 godina iznosi 25 posto.

Anketa Univerziteta Quinnipiac, objavljena prošlog mjeseca, pokazala je da svaki peti republikanac smatra kako SAD pruža preveliku podršku Izraelu, što je tri puta više nego neposredno nakon napada 7. oktobra.

Istraživanje Univerziteta Maryland o ključnim političkim pitanjima pokazalo je da manje od polovine republikanaca, njih 46 posto, smatra da su izraelske vojne akcije u Gazi opravdane kao čin samoodbrane. Među republikancima starosti od 18 do 34 godine taj stav dijeli svega 22 posto ispitanika.