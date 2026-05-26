Ankete: Švicarci žele veća vojna izdvajanja i bliže veze s NATO-om Sve veći broj građana Švicarske također dovodi u pitanje tradicionalnu neutralnost zemlje

Sve više građana Švicarske podržava povećanje izdvajanja za odbranu i bližu saradnju s NATO-om usljed rastuće zabrinutosti za sigurnost, pokazuje studija objavljena u utorak koju je proveo Centar za sigurnosne studije pri ETH Zurichu.

Studija “Sigurnost 2026” pokazala je da je osjećaj sigurnosti među stanovništvom Švicarske pao na najniži nivo u posljednje dvije decenije.

Samo 82 posto ispitanika izjavilo je da se osjeća sigurno, što je pad od četiri procentna poena u odnosu na prethodnu godinu.

Optimizam u vezi s budućnošću globalne politike također je dosegao novi minimum, gotovo četvrtina ispitanika navela je da je “vrlo pesimistična” u pogledu situacije, u poređenju s 13 posto onih koji su optimistični.

Istovremeno, podrška švicarskoj vojsci dostigla je nove rekorde.

Oko 83 posto ispitanika smatra da je vojska i dalje potrebna, dok je podrška ukidanju obaveznog vojnog roka pala na 25 posto, najniži nivo od završetka Hladnog rata.

Istovremeno, 29 posto ispitanika podržalo je povećanje vojnih izdvajanja, što je najviši zabilježeni nivo otkako su istraživanja počela 1986. godine.

Promijenjena sigurnosna situacija u Evropi također je doprinijela promjeni stavova prema dugogodišnjoj politici neutralnosti Švicarske.

Iako 85 posto ispitanika i dalje podržava princip neutralnosti, taj procenat je značajno opao od početka rata u Ukrajini 2022. godine, kada je podrška iznosila 97 posto.

Većina ispitanika, njih 59 posto, smatra da se neutralnost više ne može vjerodostojno vojno braniti tokom krize.

U tom kontekstu porasla je podrška bližoj sigurnosnoj saradnji, pri čemu 56 posto ispitanika podržava jače veze s NATO-om.

Studija je također pokazala da 43 posto ispitanika smatra članstvo u evropskom odbrambenom savezu boljom garancijom sigurnosti od same neutralnosti, što je najviši nivo otkako se vode evidencije.

U slučaju oružanog sukoba, 78 posto ispitanika podržalo bi vojnu odbranu zemlje.

Gotovo polovina anketiranih izjavila je da bi bila spremna lično braniti Švicarsku oružjem, dok je 85 posto reklo da bi doprinijelo u neborbenoj ulozi.