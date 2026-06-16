Podrška konzervativnom savezu CDU/CSU kancelara Merza pala na 20 posto, dok je podrška antiimigrantskom AfD-u porasla na 29 posto, pokazuje najnovija anketa YouGova

Anketa u Njemačkoj: Krajnje desničarski AfD ostvario najveću prednost do sada Podrška konzervativnom savezu CDU/CSU kancelara Merza pala na 20 posto, dok je podrška antiimigrantskom AfD-u porasla na 29 posto, pokazuje najnovija anketa YouGova

Njemačka krajnje desničarska stranka Alternativa za Njemačku (AfD) ostvarila je najveću prednost do sada u odnosu na konzervativni savez kancelara Friedricha Merza, pokazuje nova anketa, dok raste nezadovoljstvo javnosti radom vlade.

Prema dugogodišnjem istraživanju koje provodi YouGov, podrška AfD-u porasla je početkom juna na 29 posto, dok je savez CDU/CSU pao na 20 posto, što je njegov najniži rezultat od septembra 2021. godine. Razlika od devet procentnih poena predstavlja najveću dosad zabilježenu prednost između dvije političke opcije.

Opozicioni Savez 90/Zeleni povećao je podršku za jedan procentni poen i sada uživa podršku 14 posto ispitanika.

Koalicioni partner kancelara Merza, Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD), izgubio je jedan procentni poen i pao na 12 posto, izjednačivši se s Ljevicom (Die Linke), koja je također porasla na 12 posto.

Slobodna demokratska partija (FDP) povećala je podršku na pet posto, dok je Savez Sahra Wagenknecht (BSW) ostao na četiri posto.

Rezultati ankete objavljeni su u trenutku kada popularnost kancelara Merza nastavlja padati zbog široko rasprostranjenog nezadovoljstva ekonomskom situacijom, nesuglasicama unutar vladajuće koalicije oko budžetskih prioriteta te kontroverznih reformi koje se odnose na vojnu službu, penzioni sistem, zdravstvenu zaštitu i moguće smanjenje socijalnih programa.