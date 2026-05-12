Anketa: Svaki četvrti Amerikanac vjeruje da je pucnjava na večeri dopisnika Bijele kuće bila namještena Istraživanje je pokazalo da mnogi Amerikanci vjeruju da su pokušaji atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa bili lažni

Približno jedan od četiri Amerikanca vjeruje da je aprilska pucnjava na večeri dopisnika Bijele kuće bila inscenirana, pokazuje anketa kompanije "NewsGuard" objavljena u ponedjeljak.

Prošle sedmice savezna velika porota u Washingtonu podigla je optužnicu protiv navodnog napadača, tereteći Colea Tomasa Allena za četiri krivična djela, uključujući pokušaj atentata na predsjednika Donalda Trumpa.

Anketa je pokazala da 24 posto odraslih Amerikanaca vjeruje da je incident u hotelu Washington Hilton bio lažiran, dok je 45 posto smatralo da je stvaran. Još 32 posto ispitanika reklo je da nije sigurno. Istraživanje među 1.000 odraslih Amerikanaca proveo je YouGov od 28. aprila do 4. maja.

"Vrlo je upečatljivo", rekla je Sofia Rubinson, urednica u NewsGuardu. Navela je da rezultati odražavaju rastući skepticizam javnosti prema vlastima i medijima.

"Ljudi širom političkog spektra sve više ne vjeruju ni ovoj administraciji ni medijima", rekla je ona, dodajući da su mnogi spremni vjerovati neprovjerenim informacijama na internetu.

Bijela kuća odbacila je teorije zavjere u saopćenju objavljenom nakon objave ankete.

"Svako ko misli da je predsjednik Trump inscenirao vlastite pokušaje atentata potpuni je idiot", rekao je portparol Davis Ingle, prenosi "The Washington Post".

Aprilski incident uslijedio je nakon dva pokušaja atentata na Trumpa 2024. godine, jednog na skupu u Butleru u Pennsylvaniji i drugog u golf klubu Trump International Golf Club u West Palm Beachu na Floridi.

Anketa je također pokazala da 24 posto Amerikanaca vjeruje da je pokušaj atentata na skupu u Butleru bio insceniran, dok je 29 posto reklo da nije sigurno. Također, 16 posto ispitanika navelo je da vjeruje da je pokušaj atentata u golf klubu bio lažiran, dok je 36 posto bilo neodlučno.