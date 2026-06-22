Anketa CBS Newsa pokazuje da većina Amerikanaca podržava okončanje sukoba s Iranom, dok i dalje postoji skepsa o tome da li je SAD trajno zaustavio iranski nuklearni program

Anketa: Oko 37 posto Amerikanaca smatra da je Iran više profitirao od sporazuma sa SAD-om Anketa CBS Newsa pokazuje da većina Amerikanaca podržava okončanje sukoba s Iranom, dok i dalje postoji skepsa o tome da li je SAD trajno zaustavio iranski nuklearni program

Nedavno provedeno istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da 37 posto Amerikanaca vjeruje da je postignuti sporazum više išao u korist Irana.

CBS News i YouGov proveli su anketu od 17. do 19. juna među 2.519 odraslih Amerikanaca o sporazumu postignutom s Iranom.

Prema rezultatima ankete, 37 posto ispitanika smatra da je sporazum bio bolji za Iran, dok je 22 posto navelo da je bio bolji za SAD.

Oko 78 posto ispitanika izjavilo je da podržava okončanje sukoba između SAD-a i Irana, dok je 22 posto podržalo nastavak sukoba dok Iran ne odustane.

Na pitanje da li je SAD trajno zaustavio iranski nuklearni program, 31 posto ispitanika odgovorilo je potvrdno, dok je 69 posto izrazilo sumnju.

Kada su upitani da li će Iran predstavljati prijetnju regiji u narednim mjesecima, 59 posto ispitanika odgovorilo je da vjerovatno ili sigurno hoće, dok je 40 posto navelo da vjerovatno ili sigurno neće.

Govoreći o tome da li je sukob s Iranom bio vrijedan troškova za SAD, 31 posto ispitanika odgovorilo je da, dok je 69 posto reklo ne.

U međuvremenu, 36 posto ispitanika odobrava način na koji je američki predsjednik Donald Trump upravljao situacijom u vezi s Iranom, dok 64 posto to ne odobrava.