Anketa: Izraelska opozicija mogla bi formirati većinu u Knesetu, Netanyahuov blok u padu Istraživanje pokazuje 61 mandat za opoziciju, dok Likud i stranke vlasti gube podršku

Izraelska opozicija bi, kada bi se izbori održali danas, mogla osvojiti većinu u Knesetu i formirati vladu, pokazuje novo istraživanje javnog mnijenja objavljeno u petak.

Prema anketi koju je sproveo Istraživački institut Lazar u saradnji s izraelskim listom "Maariv", opozicione stranke bi osvojile 61 mandat u parlamentu koji broji 120 mjesta, što je minimalna većina potrebna za formiranje vlade. Vladajući blok premijera Benjamina Netanyahua osvojio bi 49 mandata.

Istraživanje, provedeno 17. i 18. juna na uzorku od 501 ispitanika, uz marginu greške od oko 4,4 posto, pokazuje i da bi arapske stranke zajedno osvojile deset mandata.

Anketa bilježi i rast opozicione stranke Yashar, koju predvodi bivši načelnik izraelske vojske Gadi Eisenkot, koja je dostigla 21 mandat i izjednačila se s Likudom.

Prema rezultatima, Likud je u posljednjim mjerenjima izgubio sedam mandata, dok je stranka bivšeg premijera Naftalija Bennetta zabilježila pad od 11 mandata u odnosu na period od aprila.

List "Maariv" navodi da je Likud trenutno na najnižem nivou podrške u posljednjih gotovo godinu dana, dok je krajnje desna stranka Religijski cionizam prešla izborni prag i osvojila četiri mandata.

Objava ankete dolazi u trenutku regionalnih kretanja nakon potpisivanja memoranduma između SAD-a i Irana, kojim se predviđa okončanje sukoba i na drugim frontovima, uključujući Liban.

Iako sporazum predviđa prekid vojnih operacija, pojedini članovi izraelske vlade, posebno krajnje desni ministri, odbacili su njegovo tumačenje koje bi uključivalo sigurnosne ustupke ili obustavu izraelskih operacija u Libanu, insistirajući na nastavku vojnog prisustva na jugu te zemlje.