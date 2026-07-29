Anketa: Čak 73 posto Amerikanaca smatra da Trump ne posvećuje dovoljno pažnje najvažnijim problemima Nezadovoljstvo javnosti raste zbog sukoba s Iranom, ekonomije i povećanih troškova života, pokazuje anketa CNN-a

Čak 73 posto Amerikanaca smatra da predsjednik Donald Trump ne posvećuje dovoljno pažnje najvažnijim problemima zemlje, dok samo 27 posto vjeruje da su njegovi prioriteti ispravni, pokazuje nova anketa CNN-a objavljena u srijedu.

Nezadovoljstvo javnosti poraslo je usljed zabrinutosti zbog sukoba s Iranom, ekonomskih prilika i rasta troškova života.

Trumpov rejting odobravanja pao je na 34 posto, izjednačivši njegov dosadašnji najniži rezultat, dok polovina Amerikanaca snažno ne odobrava njegov rad.

Podrška među republikancima također je oslabila, pa njegov rad odobrava 78 posto ispitanika, dok je entuzijazam za njegov drugi predsjednički mandat značajno opao.

Najslabije ocjene dobio je za rat s Iranom (28 posto), inflaciju (25 posto) i cijene goriva (21 posto).

Većina Amerikanaca smatra da su njegove politike naštetile ekonomiji i ulozi SAD-a u sukobu s Iranom, dok oko tri četvrtine ispitanika vjeruje da nije u dodiru sa svakodnevnim problemima građana.

Povjerenje u Trumpovo liderstvo također je oslabilo. Samo svaki četvrti ispitanik smatra da ima jasan plan za sukob s Iranom, dok 62 posto vjeruje da nije efikasan svjetski lider. Tek 25 posto smatra da je rat bio vrijedan ljudskih i finansijskih troškova.

Rast cijena goriva i dalje opterećuje domaćinstva, pri čemu je 74 posto ispitanika navelo da zbog toga trpi poteškoće, dok 71 posto smatra da Trump nije učinio dovoljno kako bi smanjio svakodnevne životne troškove.

Najviše ocjene dobio je za očuvanje izbornog integriteta (41 posto), zatim za imigracionu politiku (39 posto) i upravljanje saveznom vladom (35 posto).

Većina ispitanika također smatra da aktivnosti Imigracione i carinske službe SAD-a (ICE) čine gradove manje sigurnim te da su promjene u saveznim zdravstvenim agencijama smanjile nivo javne sigurnosti.

Trump i dalje bilježi loše rezultate kada je riječ o percepciji da razumije probleme običnih Amerikanaca. U posljednjoj anketi samo 27 posto ispitanika smatra da ih razumije, dok oko dvije trećine vjeruje da vlastitu korist stavlja ispred interesa države.

Većina od 58 posto ispitanika također je navela da je nezadovoljna ili ljuta zbog Trumpovih građevinskih projekata u Washingtonu, uključujući novu plesnu dvoranu Bijele kuće i obnovu bazena Reflecting Pool. Samo 17 posto ispitanika te projekte ocjenjuje pozitivno, dok 25 posto smatra da nisu važni.