Novi lider britanskih Laburista kaže da će ujediniti stranku, prenijeti ovlasti i slijediti politički pravac prepoznatljivo laburistički

Andy Burnham preuzeo vodstvo Laburista: Pobijedit ćemo tako što ćemo biti autentično laburistički Novi lider britanskih Laburista kaže da će ujediniti stranku, prenijeti ovlasti i slijediti politički pravac prepoznatljivo laburistički

Andy Burnham obećao je u petak da će usmjeriti britansku Laburističku stranku u prepoznatljivo laburističkom pravcu, obećavši da će ujediniti stranku, prenijeti ovlasti s Westminstera i obnoviti povjerenje u politiku nakon što je izabran za njenog novog lidera.

U svom prvom govoru kao lider, Burnham je predstavio plan od pet tačaka usmjeren na jedinstvo stranke, političku obnovu i ustavne reforme.

Obećao je da će izgraditi jedan laburistički tim, stvoriti novu politiku, promijeniti politički pravac Laburista, predstavljati svako mjesto u Velikoj Britaniji i prebaciti moć s Westminstera i Whitehalla na lokalne zajednice.

Opisujući treći prioritet svog plana, Burnham je rekao da će Laburisti sarađivati s drugim strankama gdje god to bude moguće.

“Kao vaš lider, postavit ću pravac koji je prepoznatljivo laburistički“, rekao je.

“Nećemo pokušavati biti više zeleni od Zelenih, niti veće reformiste od Reformista, niti ćemo raditi ono što smo radili u prošlosti, nositi previše odjeće Torijevaca“, dodao je.

U očiglednoj kritici liderice Konzervativne stranke Kemi Badenoch, Burnham je rekao da mu je drago što Kemi ne odobrava njegov izbor odjeće, jer ni on nije naročito oduševljen njenim.

“Odavde ćemo stvari raditi drugačije. Pobjeđujemo tako što smo ono što jesmo, hrabro, samouvjereno, autentično ono što jesmo, Laburisti“, dodao je.

Burnham, koji je djelovao emotivno dok je izlazio na pozornicu, zahvalio je članovima stranke na podršci.

“Hvala vam svima. Hvala vam puno svima, zaista mnogo. Hvala vam. Hvala vam puno, prijatelji. Kakav trenutak i kakvu ste mi podršku dali“, rekao je.

Nazvavši rezultat trenutnom ponosa za sebe i svoju porodicu, Burnham je dodao da je to trenutak za koji je spreman.