Grupa za ljudska prava poziva na trenutni prekid vatre i međunarodne zaštitne snage nakon dokumentiranja ubistava, silovanja, mučenja i prisilnog raseljavanja u Sjevernom Darfuru

Amnesty International optužio sudanski RSF za zločine protiv čovječnosti i etničko čišćenje u El Fasheru Grupa za ljudska prava poziva na trenutni prekid vatre i međunarodne zaštitne snage nakon dokumentiranja ubistava, silovanja, mučenja i prisilnog raseljavanja u Sjevernom Darfuru

Amnesty International je u srijedu optužio sudanske paravojne Snage za brzu podršku (RSF) za počinjenje zločina protiv čovječnosti i etničkog čišćenja tokom njihove kampanje zauzimanja El Fashera u Sjevernom Darfuru, pozivajući na trenutni prekid vatre i raspoređivanje međunarodnih snaga za zaštitu civila, javlja Anadolu.

U novom izvještaju, grupa za ljudska prava dokumentovala je ubistva, mučenja, silovanja, seksualno ropstvo, prisilno raseljavanje, zatvaranje, ropstvo, istrebljenje i progon počinjene nad civilima u i oko El Fashera između početka 2024. i oktobra 2025. godine.

"Rat u Sudanu je rat protiv civila", rekla je generalna sekretarka Amnesty Internationala Agnes Callamard.

"Svijet je upozoren na užase s kojima su se civili u El Fasheru suočili dok su RSF opsjedali grad. To je mrlja na savjesti čovječanstva", dodala je.

"Djeca nisu bila kolateralna šteta ovog nasilja. Često su namjerno ciljana i izuzetno su patila. Ubijana su, ranjena, silovana, oteta i prisilno regrutovana u masovnim razmjerama."



Prema Amnestyju, RSF je opsjedao El Fasher od maja 2024. do oktobra 2025. godine, ograničavajući hranu i humanitarnu pomoć, dok je grad gotovo svakodnevno granatirao. Opsada je doprinijela gladi, prisiljavajući stanovnike da jedu ambaz, nusproizvod ulja od kikirikija koji se obično koristi kao stočna hrana.

RSF je 26. oktobra 2025. godine pokrenuo posljednju ofanzivu na El Fasher. Civili koji su pokušavali pobjeći naišli su na mrežu nasipa dugu 57 kilometara, gdje su stotine pogubljene, a mnogi drugi su mučeni ili pritvoreni, navodi se u izvještaju.

Amnesty je saopćio da je intervjuisao 70 preživjelih napada, od kojih su gotovo svi svjedočili pogubljenjima, silovanju, mučenju ili uzimanju talaca. Jedna preživjela je rekla da je vidjela više od 1.000 tijela.

Grupa je dokumentovala masovna ubistva u saudijskom porodilištu u El Fasheru, navodeći da napad na zaštićenu medicinsku ustanovu predstavlja ratni zločin.

Amnesty International je saopćio da je 10. juna poslao pismo vođi RSF-a Mohamedu Hamdanu Dagalu u kojem je detaljno opisao svoje nalaze, ali da do objavljivanja izvještaja nije dobio odgovor.

Grupa za ljudska prava pozvala je na prekid vatre na nacionalnom nivou, raspoređivanje nezavisnih i adekvatno opremljenih međunarodnih zaštitnih snaga, jače mehanizme odgovornosti i kontinuiranu podršku istragama Međunarodnog krivičnog suda i misijama za utvrđivanje činjenica koje podržavaju UN i Afrička unija.

Prema lokalnim i međunarodnim institucijama, RSF je preuzeo kontrolu nad El Fasherom 26. oktobra 2025. godine, usred optužbi za masakre nad civilima i upozorenja da bi taj razvoj događaja mogao produbiti geografsku fragmentaciju Sudana.

Sudan je u sukobu od aprila 2023. godine, kada su izbile borbe između vojske i RSF-a zbog planova za integraciju paravojnih snaga u vojsku. Rat je izazvao jednu od najgorih humanitarnih kriza na svijetu, usmrtivši desetine hiljada ljudi i raselivši skoro 13 miliona.