- Umjesto prisilnog raseljavanja zajednica i proglašavanja velikih područja libanske teritorije zabranjenim zonama za civile, izraelske snage moraju se odmah povući s teritorije Libana, poručili iz organizacije

Amnesty International: Naredbe Izraela o masovnom raseljavanju u Libanu predstavljaju ratni zločin - Umjesto prisilnog raseljavanja zajednica i proglašavanja velikih područja libanske teritorije zabranjenim zonama za civile, izraelske snage moraju se odmah povući s teritorije Libana, poručili iz organizacije

Organizacija za ljudska prava Amnesty International upozorila je u srijedu da naredbe izraelske vojske o masovnom raseljavanju stanovništva u Libanu predstavljaju ratni zločin prema međunarodnom pravu.

"U dijelovima južnog Libana prisilno raseljavanje civila od strane izraelske vojske i sprečavanje njihovog povratka predstavlja nezakonit transfer stanovništva, što je ratni zločin", navodi se u saopćenju organizacije koje sadrži nalaze istrage o izraelskim vojnim naredbama.

U izvještaju se ističe da je izraelska vojska drastično proširila primjenu takvih naredbi, što je dovelo do raseljavanja stotina hiljada ljudi širom Libana.

Tel Aviv je proširio naredbe o zabrani povratka, kojima se stanovnicima južnog Libana na neodređeno vrijeme zabranjuje povratak u sela unutar samoproglašene izraelske tampon-zone koja obuhvata približno šest posto teritorije zemlje.

Zamjenica regionalnog direktorа Amnesty Internationala za Bliski istok i Sjevernu Afriku Kristine Beckerle izjavila je da se izraelske snage moraju odmah povući s libanske teritorije umjesto da prisilno raseljavaju stanovništvo i proglašavaju velika područja zabranjenim za civile.

Prema navodima organizacije, izraelska vojska je 28. novembra 2024. godine, dan nakon stupanja na snagu prethodnog primirja, proglasila oko 4,6 posto teritorije Libana zonom u koju je zabranjen pristup.

Dodaje se da je 2026. godine, samo tri dana nakon objave primirja 17. aprila, ograničeno područje prošireno na oko šest posto zemlje i označeno kao "Prednja odbrambena zona", uz naredbu stanovnicima da se ne vraćaju u više sela u kojima su ranije živjele desetine hiljada civila.

Libanske vlasti navode da Izrael od 2. marta provodi vojnu ofanzivu u Libanu, u kojoj je poginulo više od 3.820 ljudi, ranjeno više od 11.850, dok je više od milion osoba raseljeno.

Izrael drži pod okupacijom dijelove južnog Libana, neke već decenijama, a druge od prethodnog rata vođenog između 2023. i 2024. godine. Tokom aktuelne ofanzive izraelske snage napredovale su više od deset kilometara unutar libanske teritorije.