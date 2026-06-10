U izvještaju je navedeno da se najmanje 117 pretežno beduinskih stočarskih zajednica suočilo s potpunim, djelomičnim raseljavanjem od januara 2023. do aprila

Amnesty International: Izrael provodi državno vođenu aneksiju i etničko čišćenje na Zapadnoj obali U izvještaju je navedeno da se najmanje 117 pretežno beduinskih stočarskih zajednica suočilo s potpunim, djelomičnim raseljavanjem od januara 2023. do aprila

Amnesty International je u srijedu optužio Izrael za ubrzavanje državno vođene kampanje etničkog čišćenja i prisilnog preseljenja Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali, u novom izvještaju od 150 stranica koji se fokusira na beduinske i stočarske zajednice u "Zoni C" na toj teritoriji, javlja Anadolu.

"Tokom protekle tri i po godine izraelske vlasti su ubrzale državno sponzoriranu kampanju etničkog čišćenja na Zapadnoj obali, iskorjenjujući, oduzimajući imovinu i prisilno preseljavajući palestinske zajednice", rekla je Agnes Callamard, generalna sekretarka Amnesty Internationala, u saopćenju.

"Ovo nije djelo odmetnutih aktera ili onoga što je međunarodna zajednica više puta označila kao ekstremističke doseljenike, organizacije ili jednog ili dva ministra. Ono čemu svjedočimo je namjerna, državno vođena aneksija, u potpunom kršenju međunarodnog prava, koja se odvija pred očima cijelog svijeta", navodi se u izvještaju.

"Međunarodna zajednica je ili bila saučesnik ili previše pasivna u suočavanju s ponovljenim i teškim kršenjima međunarodnog prava od strane Izraela i njegovim ignorisanjem rezolucija Generalne skupštine UN-a i Vijeća sigurnosti. Mora jasno signalizirati da je era prećutnog pristanka na izraelsko etničko čišćenje i aneksiju završena."

Najmanje 117 pretežno beduinskih i stočarskih zajednica suočilo se s potpunim ili djelomičnim raseljavanjem između januara 2023. i aprila 2026. godine, prema podacima UN-a koje je citirao Amnesty International.

Grupa za ljudska prava napomenula je da je izraelska politika sve više omogućavala širenje naselja, oduzimanje zemljišta i nasilje doseljenika, što je zajedno stvorilo uslove koji prisiljavaju Palestince da napuste svoje domove. Do aprila 2026. godine, najmanje 5.910 ljudi je prisilno raseljeno, navodi se.

Amnesty također ukazuje na nagli porast broja ispostava u naseljima i rušenja, navodeći 363 ispostave uspostavljene na Zapadnoj obali, mnoge od 2023. godine, i rušenje 3.407 palestinskih domova i objekata između 2023. i 2026. godine.

U izvještaju tvrde da postoje dokazi o koordiniranoj državnoj politici usmjerenoj na "formalnu aneksiju" područja "C" - dijela teritorije koji ostaje pod punom izraelskom sigurnosnom i civilnom kontrolom prema Sporazumu iz Osla, a koji čini više od 60 posto Zapadne obale, uz finansijsku i političku podršku naseljima i povećani prenos ovlasti s vojne na civilnu kontrolu.

Izrael nije odmah odgovorio na ključne navode iz izvještaja, iako je u odgovoru Ministarstva odbrane, navedenom u izvještaju, navedeno da snage djeluju protiv nasilja doseljenika i istražuju propuste u intervenciji.

Amnesty je objavio da je ispitao 27 zajednica, intervjuisao desetine Palestinaca i pregledao stotine slika i videozapisa.

U izvještaju se kritikuje Velika Britanija, a Amnesty u ovoj zemlji poziva je da zabrani trgovinu povezanu s naseljima i uvede šire sankcije.

Kerry Moscogiuri, izvršna direktorica Amnesty Internationala u Velikoj Britaniji, izjavila je da "trenutni stav vlade Velike Britanije, koja osuđuje izraelska naselja, a istovremeno nastavlja dozvoljavati trgovinu s njima, nije samo nekoherentan, već i ohrabruje izraelske vlasti da eskaliraju svoju brutalnu kampanju etničkog čišćenja na Zapadnoj obali".