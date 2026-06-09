Nasilje doseljenika je državna politika vođena i finansirana s vrha, kazao je menadžer za krizni odgovor Amnesty Internationala Velike Britanije

Amnesty International: Britanske sankcije ne dotiču "arhitekte" nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali Nasilje doseljenika je državna politika vođena i finansirana s vrha, kazao je menadžer za krizni odgovor Amnesty Internationala Velike Britanije

Amnesty International Velika Britanija je u utorak pozvao britansku vladu da uvede sankcije visokim izraelskim zvaničnicima, tvrdeći da nove mjere najavljene ranije tog dana ne uspijevaju da pozovu na odgovornost "arhitekte" nasilja doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali, javlja Anadolu.

"Današnje najave su korak, ali nisu dovoljne", rekao je Kristyan Benedict, menadžer za krizni odgovor Amnesty Internationala Velike Britanije, u saopćenju nakon što su Britanija i pet drugih zemalja najavile sankcije usmjerene na mreže koje "finansiraju i omogućavaju napade doseljenika" na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali.

Rekao je da ako britanska vlada ozbiljno namjerava sankcionisati one "koji podržavaju i sponzorišu nasilje nad palestinskim zajednicama na Zapadnoj obali", mora priznati da su naselja i nasilje doseljenika "državna politika - vođena i finansirana s vrha".

Ranije u utorak, Velika Britanija, Australija, Kanada, Francuska, Novi Zeland i Norveška najavile su sankcije kao odgovor na rekordno širenje naselja i rastuće nasilje izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Ciljanje mreža za finansiranje doseljenika dok ministri koji vode ovu kampanju ne snose nikakve posljedice nije značajna odgovornost - ostavlja arhitekte netaknutim", rekao je Benedikt.

Dodao je da Velika Britanija mora sankcionisati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, ministricu za pitanja naseljavanja Orit Strock, ministra odbrane Israela Katza i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta.

Netanyahua i Gallanta traži Međunarodni krivični sud (ICC) po nalogu za hapšenje zbog "ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti" u Gazi.

Grupa za ljudska prava je pozvala vladu Velike Britanije da zabrani svu trgovinu s naseljima i prekine saradnju i investicione veze za koje je rekla da omogućavaju nezakonitu okupaciju i aparthejd.

"Pravna obaveza je jasna, ali politička volja još uvijek nije dovoljno jaka", dodao je.