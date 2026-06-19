Dogovor je postignut nakon izraelskog napada tokom noći u kojem je u Libanu poginulo najmanje 18 osoba

Američki zvaničnik: Izrael i Hezbollah postigli dogovor o prekidu vatre koji stupa na snagu u petak Dogovor je postignut nakon izraelskog napada tokom noći u kojem je u Libanu poginulo najmanje 18 osoba

Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre koji će stupiti na snagu u petak u 16 sati po lokalnom vremenu (14 po srednjoevropskom), potvrdio je za Anadolu visoki američki zvaničnik.

Zvaničnik nije iznio dodatne detalje o sporazumu.

Objava o prekidu vatre uslijedila je nakon izraelskog napada tokom noći u kojem je, prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, poginulo najmanje 18 osoba u Libanu.

U napadu Hezbollaha na jugu Libana također su poginula četiri izraelska vojnika.