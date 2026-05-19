Američki zastupnici izrazili podršku žrtvama pucnjave u Islamskom centru u San Diegu

Američki zastupnici izrazili su podršku porodicama žrtava smrtonosne pucnjave koja se u ponedjeljak dogodila u Islamskom centru u San Diegu, prenosi Anadolu.

Nadležne vlasti su saopštile da je pet osoba, uključujući dvojicu osumnjičenih napadača, ubijeno u ovom incidentu.

Senator iz Kalifornije Adam Schiff naveo je na američkoj društvenoj mreži X da mu je „srce slomljeno“ zbog ove pucnjave. „Moje molitve su s porodicama tri dragocjena života koja su danas izgubljena“, kazao je on.

„Današnja pucnjava je užasan napad na muslimansku zajednicu u južnoj Kaliforniji. Svaki Amerikanac bi trebao biti u mogućnosti da praktikuje svoju vjeru bez straha od nasilja. I nikada ne smijemo šutjeti pred mržnjom.

Moje srce je uz sve porodice u San Diegu tokom ove strašne tragedije“, dodao je.

Kongresmenka iz Kalifornije Sara Jacobs poručila je na mreži X: „Muslimanskoj zajednici u San Diegu i širom zemlje: znajte da niste sami. Mi smo uz vas i proći ćemo kroz ovo zajedno.“

„Srce mi je slomljeno zbog porodica koje oplakuju svoje najmilije“, dodala je ona.

Kongresmen iz Brooklyna Hakeem Jeffries naveo je na mreži X da je „duboko uznemiren pucnjavom u Islamskom centru u San Diegu“.

„Moje molitve su sa žrtvama, njihovim porodicama i zajednicom u Clairemontu. Moramo slomiti islamofobiju i mržnju koja je hrani“, dodao je on.

Senator iz Kalifornije Alex Padilla objavio je na mreži X da se „moli za žrtve, njihove porodice i cijelu zajednicu u San Diegu“, dodajući da njegov ured pomno prati razvoj situacije oko ovog incidenta.