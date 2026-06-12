Umjesto da preduzme korake za okončanje ovog duboko nepopularnog rata, ovaj zakon preimenuje Ministarstvo odbrane u Ministarstvo rata, kazao je Tim Kaine

Američki senator protivi se zakonu o odbrani zbog rata s Iranom: Neću dati bjanko ček Pentagonu Umjesto da preduzme korake za okončanje ovog duboko nepopularnog rata, ovaj zakon preimenuje Ministarstvo odbrane u Ministarstvo rata, kazao je Tim Kaine

Američki senator Tim Kaine izjavio je u četvrtak da će se protiviti Zakonu o nacionalnoj odbrani (NDAA) za fiskalnu 2027. godinu kada stigne do Senata, osim ako vojna kampanja administracije Donalda Trumpa protiv Irana ne završi ili ne dobije odobrenje Kongresa, javlja Anadolu.

Kaine, član Odbora Senata za oružane snage, izdao je izjavu nakon što je odbor kasno u srijedu unaprijedio nacrt godišnjeg zakona o odbrambenoj politici, kojim se odobrava finansiranje i postavljaju prioriteti za američku vojsku.

Demokrata je rekao da zakon sadrži nekoliko odredbi koje podržava, uključujući povećanje plata pripadnicima vojske, ulaganja u vojne objekte u njegovoj državi Virginiji, finansiranje programa brodogradnje i mjere za jačanje sigurnosnog sporazuma između Australije, Velike Britanije i SAD-a (AUKUS).

"Ali ne mogu mirne savjesti glasati za prijedlog zakona koji pomaže u otvaranju puta za više od 1,5 biliona dolara (1,3 biliona eura) finansiranja Pentagona u vrijeme kada administracija Trumpa i JD Vancea vodi ilegalni i glupi rat na Bliskom istoku koji šteti našim pripadnicima vojske i uništava Amerikance na benzinskim pumpama", rekao je Kaine.

Kritikovao je odredbu u zakonu kojom bi se Ministarstvo odbrane preimenovalo u "Ministarstvo rata", nazivajući taj potez "maloljetničkim" i tvrdeći da odražava administraciju koja je dala prioritet vojnoj akciji nad diplomatijom.

"Umjesto da preduzme korake za okončanje ovog duboko nepopularnog rata, ovaj prijedlog zakona preimenuje Ministarstvo odbrane u Ministarstvo rata", rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u septembru izvršnu naredbu o preimenovanju Pentagona i signalizirao da će se obratiti Kongresu kako bi promjena bila ozvaničena.

Senator je rekao da je njegovo protivljenje posebno vezano za vojne operacije administracije protiv Irana i ponovio svoj dugogodišnji stav da Kongres treba odobriti svaku održivu vojnu akciju.

"Koliko god da sam zadovoljan nekim dijelovima ovog zakona, i dalje sam laserski fokusiran na okončanje iranskog rata, a ne na nagrađivanje Pentagona odobravanjem bjanko čeka za njegov nastavak", rekao je.



"Ukoliko se ovaj rat ne završi ili Kongres ne glasa za njegovo odobravanje, ostat ću 'ne' ovom zakonu kada dođe pred puni Senat na glasanje."