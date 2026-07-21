Netanyahuova ekstremistička vlada u Izraelu ne bi trebala dobiti više ni jedan jedini cent od američkih poreznih obveznika, izjavio je Sanders

Američki senator Bernie Sanders: Izrael „nije imao pravo počiniti genocid“ u Gazi Netanyahuova ekstremistička vlada u Izraelu ne bi trebala dobiti više ni jedan jedini cent od američkih poreznih obveznika, izjavio je Sanders

Američki senator Bernie Sanders izjavio je u ponedjeljak da Izrael „nije imao pravo počiniti genocid“ u Gazi, dodajući da Tel Aviv „ne bi trebao dobiti više ni jedan jedini cent od američkih poreznih obveznika“, javlja Anadolu.

Govoreći na događaju u Minnesoti, Sanders je oštro kritikovao brutalni rat Izraela u Pojasu Gaze, navodeći da vlada premijera Benjamina Netanyahua „nije imala pravo voditi totalni rat protiv palestinskog naroda“.

„Nije imao pravo ubiti više od 73.000 Palestinaca, uglavnom žena, djece i starijih osoba. Nije imao pravo raniti 173.000 ljudi.

Nije imao pravo uništiti praktično cjelokupnu infrastrukturu Gaze, škole, zdravstvene ustanove, vodovodne sisteme, postrojenja za otpadne vode, električnu mrežu. Nije imao pravo oštetiti ili uništiti 92 posto stambenih jedinica u Gazi“, rekao je Sanders.

„Drugim riječima, Izrael nije imao pravo počiniti genocid nad narodom Gaze. Netanyahuova ekstremistička vlada u Izraelu ne bi trebala dobiti više ni jedan jedini cent od američkih poreznih obveznika“, dodao je.

Uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra 2025. godine, izraelska vojska je nastavila sa svakodnevnim napadima u Gazi, usmrtivši 1.168 Palestinaca i ranivši još 3.798, prema podacima Ministarstva zdravstva.

Izraelski rat koji traje od oktobra 2023. godine ostavio je Pojas Gaze u ruševinama usred katastrofalnih humanitarnih uslova za 2,4 miliona stanovnika ovog područja.