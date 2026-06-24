Četiri republikanca pridružila su se demokratama u podršci neobavezujućoj mjeri dok SAD i Iran vode pregovore tokom 60-dnevnog primirja

Američki Senat usvojio Rezoluciju o ratnim ovlastima kojom se traži okončanje neprijateljstava prema Iranu Četiri republikanca pridružila su se demokratama u podršci neobavezujućoj mjeri dok SAD i Iran vode pregovore tokom 60-dnevnog primirja

Američki Senat je u utorak sa 50 glasova za i 48 protiv usvojio Rezoluciju o ratnim ovlastima kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da okonča neprijateljstva prema Iranu, osim ako Kongres ne odobri daljnje vojne akcije.

Mjera “H.Con.Res. 86“ usvojena je u skladu s članom 5(c) Rezolucije o ratnim ovlastima iz 1973. godine, nakon što ju je prethodno odobrio Predstavnički dom.

Republikanski senatori Bill Cassidy iz Louisiane, Susan Collins iz Mainea, Lisa Murkowski s Aljaske i Rand Paul iz Kentuckyja pridružili su se demokratama u podršci rezoluciji.

Demokratski senator John Fetterman iz Pennsylvanije glasao je protiv, dok republikanski senatori Mitch McConnell iz Kentuckyja i Dave McCormick iz Pennsylvanije nisu glasali.

Praktični učinak ove mjere ostaje neizvjestan, budući da su Washington i Teheran već postigli privremeni mirovni sporazum. Ipak, neobavezujuća rezolucija predstavlja najsnažniji simbolični otpor ratu iz Capitol Hilla do sada, nakon što prethodnih devet glasanja nije uspjelo osigurati prostu većinu potrebnu za usvajanje u Senatu.

Glasanje je uslijedilo nakon sedmica sukoba koji su poremetili globalna energetska tržišta i izazvali nagli rast cijena goriva u Sjedinjenim Američkim Državama.

Senatsko glasanje održano je manje od sedam dana nakon što je administracija predsjednika Trumpa objavila da je postignut privremeni dogovor s Iranom s ciljem zaustavljanja neprijateljstava dok se nastavljaju pregovori o sveobuhvatnijem rješenju.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su vojne operacije protiv Irana 28. februara, što je izazvalo iranske odmazdne napade na američke ciljeve širom Bliskog istoka. Borbe su zaustavljene primirjem postignutim uz posredovanje Pakistana, koje je stupilo na snagu 8. aprila.

Washington i Tel Aviv optužuju Teheran da razvija nuklearne i raketne programe koji predstavljaju prijetnju Izraelu i američkim regionalnim saveznicima. Iran odbacuje te optužbe, insistirajući da su njegove nuklearne aktivnosti isključivo miroljubive prirode i da nisu usmjerene na proizvodnju nuklearnog oružja niti ugrožavanje drugih država.

Trump i iranski predsjednik Mesud Pezeškijan 17. juna elektronski su potpisali memorandum o razumijevanju s ciljem postizanja trajnog mirovnog sporazuma.

Dvije strane trenutno vode tehničke pregovore tokom 60-dnevnog primirja nastojeći riješiti sporove u vezi s iranskim nuklearnim programom i obnoviti komercijalni pomorski promet kroz Hormuški moreuz na nivoe koji su postojali prije izbijanja sukoba.