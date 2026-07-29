Kandidat predsjednika Donalda Trumpa dobio podršku Senata, a predsjednik poručio da će obaviti spektakularan posao

Američki Senat potvrdio Jaya Claytona za direktora Nacionalne obavještajne službe Kandidat predsjednika Donalda Trumpa dobio podršku Senata, a predsjednik poručio da će obaviti spektakularan posao

Američki Senat potvrdio je u utorak kandidata predsjednika Donalda Trumpa Jaya Claytona za novog direktora Nacionalne obavještajne službe (DNI).

Za njegovo imenovanje glasao je 51 senator, dok ih je 47 bilo protiv.

Clayton na dužnost dolazi nakon iznenadne ostavke dosadašnje direktorice Tulsi Gabbard, koja je prilikom povlačenja navela da želi brinuti o suprugu nakon što mu je dijagnosticiran rak.

Za razliku od mnogih svojih prethodnika, Clayton, koji trenutno obavlja dužnost saveznog tužioca, ima ograničeno iskustvo u vanjskoj politici i obavještajnim poslovima.

Uprkos rezervama u vezi s njegovim iskustvom, i republikanci i demokrate smatrali su ga prihvatljivijim izborom od vršioca dužnosti direktora Billa Pultea, koji se suočio s kritikama zbog više krugova otpuštanja zaposlenih otkako je prošlog mjeseca privremeno preuzeo funkciju.

Kao novi čelnik američke obavještajne zajednice, Clayton će nadzirati rad svih 18 američkih obavještajnih agencija te pripremati svakodnevne obavještajne izvještaje za predsjednika.

Nakon glasanja, Trump je čestitao Claytonu na potvrdi imenovanja.

"Jay je izvanredan u svakom pogledu i obavit će spektakularan posao kao direktor", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.