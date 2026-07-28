Američki Senat odobrio nastavak procedure za imenovanje Jaya Claytona na čelo obavještajne zajednice Kandidat predsjednika Donalda Trumpa korak bliže potvrdi za funkciju direktora Nacionalne obavještajne službe

Američki Senat odobrio je nastavak procedure za imenovanje Jaya Claytona na dužnost direktora Nacionalne obavještajne službe (DNI), čime je otvoren put za završno glasanje o njegovoj potvrdi u narednim danima.

Senatori su sa 51 glasom za i 43 protiv usvojili prijedlog o okončanju rasprave, čime je uklonjena ključna proceduralna prepreka za konačno glasanje o imenovanju.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prošlog mjeseca nominirao je Claytona, koji trenutno obavlja dužnost saveznog tužioca za Južni okrug New Yorka na Manhattanu, za čelnika američke obavještajne zajednice.

Ukoliko bude potvrđen, Clayton će predvoditi Ured direktora Nacionalne obavještajne službe (ODNI), koji koordinira rad američkih obavještajnih agencija, te će biti glavni obavještajni savjetnik predsjednika SAD-a.