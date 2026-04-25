Američki novinar Tucker Carlson osjeća se izdanim, kritikuje Trumpa zbog rata s Iranom

Politički komentator i bivši voditelj Fox Newsa Tucker Carlson rekao je da se osjeća "izdanim", kritikujući rat američkog predsjednika Donalda Trumpa s Iranom, javlja Anadolu.

U intervjuu za "The Wall Street Journal", Carlson je rekao: "Ne mrzim Trumpa. Mrzim ovaj rat i smjer kojim ide američka vlada", dodajući da se "osjećam izdanim".

U izvještaju se navodi da se Carlson protivio američkoj operaciji u Venecueli 3. januara koja je dovela do hapšenja predsjednika Nicolasa Madura, dodajući da je on sada "najistaknutiji protivnik rata s Iranom" koji su pokrenuli američki i izraelski napadi na Iran koji su počeli 28. februara.

"Zašto američka vlada ne može djelovati u ime svojih građana?" Carlson je upitao prije nego što je dodao: "Ovo je generacijski problem koji nije počeo s Trumpom."

"Ako ništa drugo, Trump je samo dokazao da je sistem jači od njega", primijetio je.

Ranije ovog mjeseca, Trump je u objavi na Truth Social rekao da je Carlson "osoba niskog IQ-a" koju je "uvijek lako pobijediti" i "vrlo precijenjenu".

Carlson je ranije bio jedan od Trumpovih najistaknutijih medijskih saveznika. Na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2024. godine, rekao je da je Trumpovo preživljavanje pokušaja atentata tokom kampanje predstavljalo "božansku intervenciju", sugerirajući da ga je Bog sačuvao sa svrhom.