Trump smatra da je slabljenje Netanyahuove političke pozicije potrebno za napredak dogovora s Iranom, tvrdi američki komentator

Američki novinar Carlson tvrdi da Trump nije konsultovao Izrael o iranskom sporazumu Trump smatra da je slabljenje Netanyahuove političke pozicije potrebno za napredak dogovora s Iranom, tvrdi američki komentator

Američki novinar i politički komentator Tucker Carlson izjavio je da američki predsjednik Donald Trump smatra da mora oslabiti poziciju izraelskog premijera Benjamin Netanyahu kako bi postigao sporazum s Iranom, te da Izrael nije bio konsultovan u vezi s tim pitanjem.

Govoreći u svom podcastu, objavljenom na YouTubeu u srijedu, Carlson je komentarisao stav Izraela prema mogućem dogovoru između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

On je naveo da sporazum ne bi mogao biti ugrožen od strane američkog Kongresa, već od Izraela.

"Trump zna da mora oslabiti Benjamina Netanyahua, i ne samo Netanyahua nego i moralni legitimitet države Izrael u Sjedinjenim Državama, kako bi nastavio dalje. I, nevjerovatno, to je i uradio", rekao je Carlson.

Dodao je da mu je osoba koja dobro poznaje Trumpa prije 15 godina rekla da je on sposoban razočarati svakoga.

"Izgleda da je sada na redu Benjamin Netanyahu da bude razočaran", rekao je.

Carlson je također naveo da Trump nije konsultovao Izrael u vezi sa sporazumom s Iranom, već je poslao Izraelu kopiju sporazuma.

Prema njegovim riječima, američki predsjednik je na taj način poručio Izraelu da odrasli razgovaraju.

Trump je ranije oštro kritikovao poznate podcastere i političke komentatore, uključujući Carlsona, zbog kritika na njegov račun, nazivajući Carlsona osobom niskog IQ-a i budalom.

Američki predsjednik je također rekao da bi Tucker Carlson i Megyn Kelly trebali posjetiti dobrog psihijatra.

Trump je u srijedu kritikovao vladu Benjamina Netanyahua zbog napada na Liban, rekavši da se ne slaže s njihovim pristupom.

Predsjednik je Netanyahua opisao kao veoma dobrog čovjeka koji se povremeno malo previše uzbudi tokom vojnih operacija.

"Kažem mu da može biti malo blaži, Bibi", rekao je Trump, dodajući da je savjetovao izraelskog lidera da ne mora rušiti zgradu svaki put kada neko iz Hezbollaha uđe u nju.

Trump je također opisao Sjedinjene Države kao velikog partnera dok je Izrael nazvao vrlo malim partnerom.