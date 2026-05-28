Američki napad na brod za krijumčarenje droge u istočnom Pacifiku usmrtio dvije osobe Nijedan pripadnik američkih vojnih snaga nije povrijeđen, saopštio SOUTHCOM

Američka vojska izvela je u srijedu napad na brod za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginule dvije osobe, saopštila je Južna komanda SAD-a (SOUTHCOM).

“Obavještajni podaci potvrdili su da se plovilo kretalo poznatim rutama narko-trafikinga u istočnom Pacifiku i da je bilo uključeno u operacije trgovine drogom“, navedeno je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

“Dva narko-terorista su ubijena tokom ove akcije. Nijedan pripadnik američkih vojnih snaga nije povrijeđen“, dodaje se.

Incident je dio šire vojne kampanje usmjerene na navodne brodove za krijumčarenje droge u regionu, u kojoj je od prošlog septembra poginulo najmanje 194 ljudi.

Pravni stručnjaci i organizacije za ljudska prava upozorili su da su takvi napadi nezakoniti prema međunarodnom pravu i da bi mogli predstavljati vansudska ubistva, tvrdeći da su mete, po svemu sudeći, civili.