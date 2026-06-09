Američki ministar upozorava: Oporavak energetskih tokova nakon sukoba s Iranom trajat će mjesecima Brodski saobraćaj kroz Hormuški moreuz raste veoma značajno, kazao je Chris Wright

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je u utorak da bi moglo proći mnogo mjeseci da se energetski tokovi poremećeni američko-izraelskim ratom protiv Irana vrate u normalu, javlja Anadolu.

"Potrebno je mnogo mjeseci da se vratimo na normalne tokove energije", rekao je Wright na Energetskom forumu Atlantic Councila u Washingtonu, napominjući da se poremećaji šire i izvan nafte i plina i uključuju izvoz sumpora, helijuma, maziva i drugih kritičnih proizvoda koji prolaze kroz regiju.

"Vidjeli smo koliko je moderna ekonomija otporna. Iako su ovi udari imali određene posljedice, njihov utjecaj bio je znatno manji nego što se očekivalo", rekao je Wright.

Sekretar je tvrdio da bi troškovi energije bili "divlje vrijedni plaćanja" ako Iran prestane predstavljati "stalnu prijetnju svojim susjedima, miru i stabilnosti, investicijama u regionu i protoku energije".

Wright je ukazao na rast proizvodnje u više regija kao dokaz dobro snabdjevene globalne energetske budućnosti, navodeći proširenja na Aljasci, Meksičkom zaljevu, Venecueli i Gvajani, kao i planove proširenja američkih partnera na Bliskom istoku, uključujući Kuvajt.

"Vidimo veoma svijetlu, dobro snabdjevenu energetsku budućnost u godinama i decenijama koje dolaze", rekao je on.

Wright je rekao da promet brodova kroz Hormuški moreuz raste "vrlo značajno".

Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za transport energije, kojim prolazi značajan dio globalnih isporuka nafte.

Plovni put je u središtu globalnih energetskih zabrinutosti otkako je iranski Korpus garde islamske revolucije najavio zatvaranje većine plovila u znak odmazde za američko-izraelske napade koji su počeli 28. februara.

Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli dovesti do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Tramp je kasnije produžio primirje bez određenog roka.