Pete Hegseth kaže da je Washington spreman djelovati ako pregovori ne uspiju kako bi se osiguralo da Teheran nikada ne dobije nuklearno oružje

Američki ministar odbrane: Veliki sporazum s Iranom je blizu, ali SAD je spreman djelovati Pete Hegseth kaže da je Washington spreman djelovati ako pregovori ne uspiju kako bi se osiguralo da Teheran nikada ne dobije nuklearno oružje

ISTANBUL (AA) - Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je u nedjelju da, iako se "veliki dogovor" s Iranom čini neizbježnim, Washington ostaje spreman djelovati ako diplomatija ne uspije, javlja Anadolu.

"Spremni smo učiniti ono što je potrebno kako bismo osigurali da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje", rekao je Hegseth novinarima dok je napuštao Pariz, gdje je prisustvovao obilježavanju godišnjice Dana D.

Rekao je da je američki predsjednik Donald Trump "posvećen" osiguravanju sporazuma koji bi spriječio Teheran da dobije nuklearno oružje.

Hegseth je rekao i da se brodarstvo u regiji nastavlja kretati, upozoravajući da će se Washington "pobrinuti" za sve iranske napade na pomorski promet.

"U konačnici, mislimo da će dogovor, veliki dogovor, uskoro doći", rekao je.

Hegseth je potvrdio da se bliži završetak revizije povlačenja SAD-a iz Afganistana 2021. godine, dodajući da će njeni "preliminarni nalazi" uskoro biti objavljeni.