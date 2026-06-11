Pete Hegseth je kazao da će napadi biti usmjereni na ključne iranske objekte, uz upozorenje da bi vojne operacije mogle biti nastavljene i naredne noći

Američki ministar odbrane najavio nove napade na Iran: Večerašnje operacije bit će snažne i jasne Pete Hegseth je kazao da će napadi biti usmjereni na ključne iranske objekte, uz upozorenje da bi vojne operacije mogle biti nastavljene i naredne noći

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je u srijedu da će se planirani američki vojni napadi fokusirati na "ključne objekte" u Iranu, upozoravajući da će operacije planirane za naredne sate biti "snažne i jasne", javlja Anadolu.

"Udarit ćemo ih žestoko pod našim uslovima na ciljeve koji poboljšavaju okruženje za naše djelovanje i potkopavaju sposobnosti koje Iran želi imati", rekao je Hegseth novinarima u zračnoj bazi MacDill u Tampi na Floridi.

Dodao je da se dodatni napadi očekuju uskoro, navodeći da se mogu produžiti i na sljedeću noć ako bude potrebno.

"Ova zgrada (sjedište CENTCOM-a) nastavlja s planiranjem, tako da će ti napadi koji će se dogoditi večeras biti snažni i jasni, a ako se moraju dogoditi sutra navečer, bit će snažni i jasni", rekao je.

Hegseth je opisao očekivane operacije kao dio šireg napora da se izvrši pritisak na Teheran da postigne diplomatski sporazum, ponavljajući izjave koje se pripisuju američkom predsjedniku Donaldu Trumpu o održavanju uticaja dok pregovori traju.

"Dakle, kao što je predsjednik Trump rekao, oni su stalno pritiskali i pritiskali. Možete vidjeti kada neko pokušava da pritiska i pritiska na sporazum, umjesto toga, imat će pritiskajuće bombe koje će biti bacane na ključna postrojenja u Iranu iz Sjedinjenih Američkih Država, a to nije zato što želimo ponovo pokrenuti bilo šta što ne moramo ponovo pokrenuti", dodao je.

