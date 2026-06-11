Scott Bessent upozorava Teheran da će napadi i takse povezane s moreuzom donijeti dublje ekonomske i finansijske posljedice

Američki ministar finansija: Šteta saveznicima u Zaljevu bit će nadoknađena iranskim sredstvima Scott Bessent upozorava Teheran da će napadi i takse povezane s moreuzom donijeti dublje ekonomske i finansijske posljedice

Američki ministar finansija Scott Bessent upozorio je u četvrtak Iran da će svaka šteta koju nanese saveznicima Washingtona u Zaljevu biti plaćena sredstvima izvučenim s iranskih računa, nakon što je SAD signalizirao daljnji ekonomski i finansijski pritisak na Teheran, javlja Anadolu.

"Iranski režim će izgubiti igru ​​s nultom sumom koju igra", rekao je Bessent u izjavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Svaka šteta koju nanese našim saveznicima u Zaljevu bit će plaćena sredstvima izvučenim s iranskih računa", dodao je.

Bessent je rekao i da će sve takse plaćene Upravi Perzijskog zaljeva za moreuz biti nadoknađene sredstvima uzetim s iranskih računa.

"Svaki napad koji Iran pokrene samo će produbiti ekonomske i finansijske posljedice s kojima se suočava", rekao je.

Izjave su uslijedile usred pojačanih tenzija u Zaljevu, gdje je zabrinutost zbog napada na regionalnu infrastrukturu i brodarstvo izazvala strahove od daljnjih poremećaja u protoku energije.

Hormuški moreuz, koji povezuje Perzijski zaljev s globalnim tržištima, ostaje jedna od najvažnijih svjetskih tranzitnih ruta za naftu i ukapljeni prirodni plin. Energetska tržišta pomno prate svaku prijetnju pomorskom prometu u tom području zbog centralne uloge regije u globalnim zalihama sirove nafte i plina.

Washington je koristio sankcije, zamrzavanje imovine i financijska ograničenja kao ključne alate protiv Irana, ciljajući prihode od nafte, brodarske mreže i subjekte optužene za podršku vojnim i regionalnim aktivnostima Teherana.

Bessentovo upozorenje sugerira da bi SAD mogao pokušati koristiti sredstva povezana s Iranom kako bi nadoknadile štetu saveznicima u Zaljevu ili kompenzirale plaćanja izvršena u okviru bilo kojeg mehanizma naplate cestarine povezanog s Iranom u moreuzu.

SAD je više puta optužio Iran za destabilizirajuće aktivnosti u regiji, dok Teheran tvrdi da su njegove akcije usmjerene na odbranu njegovog suvereniteta i odgovor na pritisak Washingtona i njegovih saveznika.