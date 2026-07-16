Republikanski zastupnik Mike Turner povratak Turske u program F-35 nazvao izuzetno važnim, opisujući je kao snažnu članicu NATO-a

Američki kongresmen nazvao potencijalni povratak Turske u program F-35 veoma obećavajućim Republikanski zastupnik Mike Turner povratak Turske u program F-35 nazvao izuzetno važnim, opisujući je kao snažnu članicu NATO-a

Visokopozicionirani američki kongresmen opisao je razgovore o potencijalnom povratku Turske u program borbenih aviona F-35 veoma obećavajućim, nakon sastanaka održanih tokom samita NATO-a u Ankari 7. i 8. jula.

Republikanski zastupnik Mike Turner rekao je u nedjelju da su se zakonodavci koji su prisustvovali razgovorima složili da ono što su čuli mogu javno okarakterizirati kao ohrabrujuće.

Odbio je otkriti detalje onoga što su turski zvaničnici saopćili članovima američkog Kongresa.

“Zajednički smo se složili da možemo javno reći da je ono što smo čuli veoma obećavajuće“, dodao je Turner, napominjući da je demokratska senatorica Jeanne Shaheen, jedna od prvobitnih autorica relevantnog zakona, izrazila slično mišljenje.

Turner je mogući povratak Turske u program F-35 opisao kao izuzetno važan.

“Oni su članica NATO-a, veoma snažna članica NATO-a, a upravo su, naravno, bili domaćini samita koji je bio veoma uspješan“, rekao je.

“Svakako se nadam da će oni to realizirati i da će to učiniti na način koji ih vraća u program“, dodao je.

Turner je također ukazao na raniju ulogu Turske u proizvodnji komponenti za borbeni avion pete generacije.

“Oni su također bili proizvođač dijelova za F-35. Stoga bi njihov ponovni ulazak u proizvodnju bio veoma, veoma važan“, rekao je.