Američki izaslanik pri NATO-u kaže da saveznici trebaju biti više poput Turske u odbrambenoj industriji Matthew Whitaker pohvalio turske odbrambene kapacitete i brodogradilišta uoči samita u Ankari

Američki ambasador pri NATO-u izjavio je u srijedu da bi odbrambeni industrijski kapacitet Turske trebao poslužiti kao model za druge saveznike, uoči NATO samita koji će se održati u Ankari sljedeće sedmice.

"Trebamo da svi naši saveznici budu više poput Turske, da imaju industrijsku bazu koja može proizvoditi, na primjer, 50 brodova istovremeno, što Turska trenutno radi u svojim brodogradilištima", rekao je Matthew Whitaker u intervjuu za Fox News.

Napominjući svoju posjetu Turskoj prošlog mjeseca, tokom koje je posjetio Izmir, Istanbul i bazu Incirlik kod Adane na jugu zemlje, opisao je Tursku kao nevjerovatno sposobnog saveznika.

"Oni su ozbiljno posvećeni NATO savezu, kao i sigurnosti sebe i svojih saveznika", rekao je.

"I zato trebamo nastaviti jačati taj odnos", rekao je.

Njegove izjave dolaze uoči NATO samita u Ankari 7. i 8. jula. Predsjednik Donald Trump je rekao da će prisustvovati samitu iz poštovanja prema turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu.

Trump je rekao da će vjerovatno preduzeti potez koji će učiniti Tursku "veoma sretnom" kada je upitan o zahtjevu Ankare za borbene avione F-35 i avionske motore.

- NATO potrošnja za odbranu -

Govoreći odvojeno na brifingu za novinare, Whitaker je rekao da će samit u Ankari služiti kao provjera obaveza saveznika preuzetih na samitu u Hagu u junu 2025. godine, gdje su se svi saveznici obavezali da će do 2035. godine trošiti pet posto BDP-a.

"Svi naši saveznici su se obavezali da troše pet posto svog BDP-a na odbranu, i to je, naravno, sve zahvaljujući vodstvu predsjednika Trumpa. Ankara će zaista biti mjera napretka u odnosu na hašku odbrambenu obavezu", rekao je.

Rekao je da Trump u potpunosti očekuje da će svi saveznici odmah pojačati napore i krenuti putem ka pet posto te to učiniti hitno.

Whitaker je također kritikovao evropske odbrambene napore koji bi mogli isključiti ne-EU saveznike, rekavši da se SAD protivi protektivističkom jeziku koji bi isključio partnere uključujući Tursku i druge.

"Sjedinjene Američke Države očigledno pozdravljaju evropske napore da povećaju odbrambenu proizvodnju i smanje regulacije, ali svakako ne podržavamo protektivistički jezik koji često sadrže mnoge evropske odbrambene inicijative, a koji bi isključio saveznike, ne samo Sjedinjene Države, nego i sve ne-EU saveznike, uključujući Tursku i druge", rekao je, dodajući da bi se to pitanje moglo pojaviti tokom samita.

- Podrška Ukrajini -

O Ukrajini, Whitaker je rekao da će SAD nastaviti isporučivati oružje putem kupovine od strane saveznika.

"Očigledno Ukrajinci i dalje rade dobar posao na bojištu. Naši saveznici kupuju američko oružje i šalju ga Ukrajini, to su najbolje dostupne oružane sisteme, i u tom programu smo do sada uložili preko šest milijardi dolara, i nastavljamo", rekao je.

"Možete očekivati dugoročne i kontinuirane obaveze podrške Ukrajini koje će im pomoći da nastave borbu", rekao je.